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計程車載客內線切到最外線　騎士嚇到回頭看「運將拿槌狂追」

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記者黃翊婷／台北報導

高姓計程車司機今年2月28日行經台北市士林區中山北路與通河街口，因為變換車道靠邊載客的關係，與後方王姓機車騎士發生爭執，心生不滿，竟手持塑膠槌子下車追打。由於他事後辯稱證據遭人調換，也未與受害者達成和解，士林地院法官認為不宜輕縱，日前依傷害罪判處拘役55日，得易科罰金5萬5000元。

計程車載客內線切到最外線，騎士嚇到回頭看「運將鐵鎚狂追」。（圖／翻攝自Google地圖）

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

高姓運將在判決書中主張，當天的確有在中山北路與通河街口和人起爭執，但絕對沒有做出傷害行為，「和我吵架的人不是王男，是一個40多歲、身材瘦小的男子，我提出來的行車紀錄器檔案被人換掉了」、「我那天想靠邊載客，一名騎士卻靠過來罵我，並停在我的車子前面，不讓我離開，我才拿塑膠槌子下車，想嚇他、要他讓路，對方就用手把槌子撥開，後來我就報警了」。

而王姓騎士到庭證稱，當時自己騎車行經外線道，高男駕駛的計程車突然從內線切到最外線，他差點被撞到，「我不知道計程車是要接客還是右轉，嚇到之後就停下來回頭看，我忘記他中間講了什麼，後來他就拿著槌子下來打我，我不知道是什麼材質，只記得是黑色的，有打到我的手」。

▲▼安全帽,機車,騎士,騎車。（圖／取自Pixabay）

▲王姓騎士嚇到之後把車停在路邊，沒想到一回頭就看到高姓運將拿著槌子衝過來。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

雖然高姓運將強調自己沒有動手打人，但從行車紀錄器影像來看，兩人的確有在路邊起爭執，他也有拿著槌狀物從右上方往下攻擊騎士。此外，王男出示驗傷單、報案紀錄單等證據，證明自己就是當事人，直接打臉運將的說詞。

士林地院法官認為，高姓運將驟然變換車道靠邊載客，險些釀禍，因此發生行車糾紛，卻憤而持器械下車行凶，不論是犯罪動機、目的或手段都不可取，考量到他先前也曾因傷害案件被判刑確定，如今再犯，顯然並未從中學到教訓，綜觀全情不宜輕縱，最後依傷害罪判處拘役55日，得易科罰金5萬5000元。

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