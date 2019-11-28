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韓國瑜嗆民進黨能源政策　除了浪費納稅錢跟打恐中牌你做了什麼？

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▲▼韓國瑜出席觀光產業與青年座談。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者張榮恩攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜27日到宜蘭傾聽之旅時，砲轟民進黨政府的能源政策非常不負責任，「中部人的肺受不了」。28日一早他在臉書發文批評，除了浪費納稅錢跟打恐中牌你做了什麼？

韓國瑜表示，從用愛發電，變成用肺發電，人民的苦你真的懂嗎？除了浪費納稅錢跟打恐中牌你做了什麼？甚至還酸，「超買免稅菸要如何確保長照財源。」

韓國瑜27日公開批評，民進黨政府太麻木不仁，公投已經通過，600萬民眾希望以核養綠，中部增加兩火力發電，增加10%煤炭，中部人的肺受不了，台灣肺癌罹患率亞洲第二，台中、彰化、苗栗、南投的民眾都受不了。

他強調，不能夠讓中部人的肺支撐整個台灣能源，民進黨應該傾聽民意，好好思考，是不是一而再、再而三的讓中部火力發電廠不停的燃燒煤炭，把大家的健康都賠進去，這是非常不負責任的能源政策，而且，漠視公投不能原諒。

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