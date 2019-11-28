柯粉、郭粉發起廢票運動　郭台銘反對：要尊重民主制度！

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者楊蕓、徐政璿／台北報導

台北市府顧問蔡壁如、民眾黨不分區立委候選人高虹安日前在電台專訪時回應主持人黃暐瀚觀察透露，有民間柯粉、郭粉發起「廢票運動」，藉此試探台北市長柯文哲2024的支持度。對此，郭台銘辦公室28日嚴正澄清，高虹安並未倡導大家投廢票，強調此運動是由郭粉、柯粉「自發性」提出，「郭台銘先生及郭辦尊重民主制度及精神，絕對反對投廢票！」

台北市長柯文哲不參選2020總統，為了替柯文哲聲量「保溫」，蔡壁如、高虹安日前在電台專訪時回應主持人黃暐瀚觀察透露，柯粉、郭粉已發起「廢票運動」，直接在選票上寫柯文哲，還可替國家省30元，因為蔡英文總統已經很有錢了，不需要這個補助款，雖她認為不應鼓勵人家投廢票，但也直言「想知道票投柯文哲的無效票有多少，可能就是柯的支持者」；高虹安則表示，郭粉群早在2、3個月前，即郭台銘9月宣布不選的時候，就開始提出廢票的想法，認為投下「賭爛票」，某種程度也是一種表態。

而郭粉提倡投2020投廢票的LINE對話內容也流出，內文寫道：「各位老虎們：大家午安，個人有個想法就是，如果2020沒有郭董，就投廢票，然而這個廢票就是支持郭董的票，本人就是想看到：如果廢票大於當選人的票數，這樣有算當選嗎？請大家支持。謝謝，感恩。」

針對「廢票運動」，郭台銘辦公室28日澄清，高虹安在節目上並未倡導大家投廢票，只是回應主持人黃暐瀚的觀察，「確實有看到郭粉、柯粉在郭台銘不選之後，自發性提出投廢票的運動」，為此，高虹安針對近期報導討論嚴肅澄清：「郭台銘先生及郭辦尊重民主制度及精神，絕對反對投廢票！」

事實上，關於2020總統大選，郭台銘23日也曾在臉書發表聲明表示，他個人的榮辱並不重要，念茲在茲只有尋求如何保住真正的中華民國派，「2020選舉各陣營、政治人物、候選人在政治利益極大化的情況下在計謀上、談話上，向媒體爆料、放話，都想佔盡我又要貶低我，我心清明但不畏懼。」

郭台銘強調，他知道什麼才是為國家好，只要有黨有派就不得不為自身黨派利益極大化做努力，「我都包容，但我追求國家利益，平衡角力，是為人民，不為任何一黨。」

▼郭粉提倡2020投廢票。（圖／讀者提供）