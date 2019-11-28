蔡英文沒說的10個經濟數據…孫大千：去年逾3萬公司解散創10年新高

▲蔡英文。（圖／記者徐斌慎攝）



政治中心／綜合報導

針對總統蔡英文政府提出的經濟政績，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千28日批評，這究竟是「自我感覺良好」？還是「報喜不報憂」呢？他指出，蔡英文有10個沒說出來的經濟數據，2018年國內逾3萬家公司解散，已創下近10年來的新高。

孫大千透過臉書指出，蔡英文沒有說出來的10個經濟數據，第一， 2018年國內逾3萬家公司解散，創下近十年來的新高，較前一年大增了30.9％；第二，2019年光是前三季解散的公司就已達到3萬家，成長了31.8％，以此預估，今年解散的公司極可能升至4萬家。

孫大千提到，第三，去年歇業的工廠逼近4千家，較前一年大幅成長45％；第四，今年工廠歇業的情況前三季較去年同期又成長一成；第五，今年10月出口訂單年減3.5%，為連續12個月負成長，累計前個十月出口訂單年減5.8%。

孫大千說，第六，今年第3季製造業的生產值較去年同期相比成長率為-7.0%；第七，2018年未滿30歲者的實質收入為39.2萬元，已經低於1998年的43.3萬元，相對收入比率跌破一，這代表了青年人的收入已經不如老爸年輕時了；第八，國發會的景氣燈號已連續九個月呈現「趨弱」的黃藍燈，顯示台灣經濟情勢欲振乏力。

孫大千表示，第九，金管會公布今年前三季上市公司累計稅前淨利為1.4391兆元，比起去年同期大減了3,375億元，年衰退19%；第十，今年11月中旬台灣放「無薪假」的企業單位已經達到43個，共計2,668人，比起上個月又增加了628人。

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