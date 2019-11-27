圖／國家機器宣傳？「藍襯衫禿頭」被憲兵壓制趴在地上

▲憲兵指揮部疑影射韓國瑜是匪諜。（圖／陳宜民辦公室提供）

政治中心／綜合報導

「中華民國憲兵指揮部」臉書26日PO出一張「佈憲」保防單元劇的劇照，一名穿著藍襯衫的禿頭男子遭逮補趴在地上，外型與國民黨總統候選人韓國瑜神似，疑似影射韓國瑜就是「匪諜」。對此，國民黨立委陳宜民痛批，若該影片歷時8個月前便已經過每位國防部長官審批完畢，豈不證實「國家機器卡韓」流言是真的？

陳宜民質疑，該案歷時8個月，請問中間經過多少位長官的眼睛，經過多少審查關卡，竟然絲毫沒有任何軍人發現宣傳圖以及影片內呈現的「匪諜意象」有違行政中立，簡直令人不可思議。

陳宜民批評，若憲兵堅持沒有問題，為何要將臉書圖片刪除，軍隊國家化淪為口號，「憲兵變成黨衛軍」，讓台灣花數10年的「軍隊國家化」破功，民主倒退嚕。

陳宜民還說，國防部本部、憲兵指揮部及憲兵指揮部政戰主任，都應該珍惜「軍隊國家化」，並且為了這一樁違反行政中立的事實，勇於向韓國瑜以及全國人民道歉，為了避免影響選舉，坐實「軍人干政」，明日的莒光日保防單元劇，也應與華視聯繫立即下架。

韓國瑜本人受訪表示，這些保密、防諜、除暴安良等，不要用政治人物當作假想，很容易讓人聯想這是韓國瑜的感覺，這種感覺是非常不好的，憲兵司令部如果要拍馬屁，不要拍成這個樣子。

對此，憲指部回應，劇中演員均由官兵選角擔任，並經當事人同意扮演相關角色，請外界勿過度臆測或做政治解讀。