圖／憲兵保防片疑出現韓國瑜　藍委怒轟：把他當匪諜？

▲陳宜民質疑憲兵影射韓國瑜是匪諜。（圖／陳宜民辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委陳宜民發現，「中華民國憲兵指揮部」臉書粉絲團，26日貼出一張「佈憲」保防單元劇的劇照，圖中遭逮捕的人士外觀與韓國瑜神似，質疑影射韓國瑜就是「匪諜」，痛批國防部違反行政中立，讓台灣花數十年的「軍隊國家化」破功，民主倒退嚕。

陳宜民指出，26日晚間8點，「中華民國憲兵指揮部」臉書粉絲團張貼出一張今日莒光園地保防單元劇「佈憲」的宣傳照，圖中遭到憲兵逮捕的男子，身穿藍色襯衫、光頭，與韓國瑜的形象神似，貼文中寫道「近年中共無所不用其極，窺探國軍事機密，全體官兵都必須加強敵情與安全觀念，提升憂患意識」，不過，該篇照片已在晚間10點左右刪除。

陳宜民批評，為了避免軍人干政軍隊應超越黨派，但民進黨藉著這一波共諜案，讓國防部淪為政治打手，未來將會後患無窮，尤其憲兵具有「司法警察權」執法身分與警察相同，如果有既定印象要怎麼執法？

陳宜民說，共諜案的情況民進黨不但故意不說清楚，遭受調查的香港中國創新投資公司向心，昨日也並未被羈押、交保，僅諭知限制出境、出海，網路上的假訊息也絲毫不做澄清，現在甚至讓憲兵與政戰介入大選，對全台灣人做「政治工作」，顯然我國的轉型正義完全是失敗的，只是讓軍隊轉彎沒有轉型。

陳宜民更質疑，負責韓國瑜內衛區的維安與特勤人員、隨扈，有許多都是憲指部的人員，這到底要他們怎麼保護韓國瑜？又要韓國瑜怎麼去相信他們？直呼這種作為相當不恰當。

陳宜民要求，憲兵指揮部的指揮官以及負責該案的政戰長官，都應該立即面對全國人員說明，為何我國的憲政體制與軍隊國家化，會在一次選舉裡面被破壞殆盡，軍人風骨蕩然無存，中華民國憲兵為何會變成為只為民進黨服務的「黨衛軍」。

其他人看了這些．．．

►當間諜還拍沙龍照？韓國瑜怒：王立強到台灣我一定告他

►沒必要操作高度不確定性議題 蔡英文低調面對共諜案

►王立強本名李志榮？ 林飛帆：更扯又來了！吉！都吉！

更多熱門新聞．．．

►蔡英文指示國安局赴澳洲調查 國安人士：冒出「肉粽頭」確實珍貴

►綠營操作亡國感？張善政質疑：蔡英文故意讓共諜案無法釐清

►共諜案是「黑韓詐騙大戲」 孫大千列4角色批：2020年版319槍擊案

►「韓張配」確定了！你還等什麼？

