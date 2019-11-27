「賴清德當院長提台獨主張」　宋楚瑜：我曾問蔡英文參加APEC要代表誰？

▲宋楚瑜接受電台專訪。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜27日接受專訪批評，國、民兩黨都在亂，國民黨副總統候選人張善政告訴支持者，不分區的政黨票不要投給國民黨，民進黨總統蔡英文、副總統候選人賴清德的兩岸立場不一樣，過去賴清德還在當行政院長時提出台獨主張，他自己就曾問蔡英文，他參加APEC要代表誰？

宋楚瑜說，國民黨副總統候選人張善政告訴支持者，不分區的政黨票不要投給國民黨，這不是亂掉了嗎？就表示國民黨內亂一大堆，民進好像也不是很好，蔡總統說兩岸政策不挑釁、不冒進，但是他的副總統候選人賴清德，他的立場是務實的台獨工作，這不是亂了？若兩黨候選人當選，要聽總統的還是副總統的？「一個府連兩個人都在亂，國家會好嗎？」

宋楚瑜強調，過去蔣經國總統和孫運璿院長，每周至少用一下午時間，把上一週的重大政策相互交換意見，讓政府整合在高層次先做好，但具體內容尊重行政院長，府、院、會、黨要整合，要跟各部會整合，不會各說各會，各自打槍。

宋楚瑜舉例，他要到APEC之前，時任行政院長的賴清德突然「冒出一些話來」（指台獨主張），他就私下問過總統蔡英文，到底未來兩岸政策，他到APEC開會應該代表誰講話？「如果你們兩個人講不一樣，對不起，我沒有興趣再代表了」，所以最後蔡英文很清楚的跟他說，她講話才算話，蔡清德最後還發表澄清。他認為，政府沒有整合是亂的，他呼籲兩岸關係要講清楚，府院黨合起來。

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