韓國瑜再嗆蔡政府　「自我感覺良好，早已失去民心」

▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜26日瑜競選行程時，突爆金句「得民心者得天下得民調者得痔瘡」，引發熱議。對此，韓國瑜27日臉書再開轟蔡政府，「自我感覺良好，其實早已失去民心。」

韓國瑜痛批執政黨，自認為民調高，以為多長一塊肉，結果一摸，痛得要命。「蔡政府自以為是的政績，自我感覺良好，其實早已失去民心。」也向支持者喊話，「我只有你們」、「我越黑你們越挺」。

韓國瑜在26日的台東傾聽之旅行程中，批評民進黨執政後，離人民越來越遠了，好的政府應該會人民謀求幸福，若忘了這個目標，政府就失去了意義，下一代會越來越辛苦，一定要改變，一定要跟國際接軌、培養下一代孩子，不要把錢拿來養蚊子。

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