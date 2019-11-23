龜山騎士自摔撞電桿！凸起螺絲割腹「劃開30cm」亡…兄悲：他2個孩子還小

▲劉男騎車自摔，腹部遭到螺絲劃出30公分傷口，送醫搶救後不治身亡。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／桃園報導

桃園市龜山區振興路16日上午7時許發生一起死亡車禍，一名劉姓男子騎乘機車行經該路段時，突因不明原因自摔倒地、撞上路旁電線桿，過程中劉男還被電桿基座凸起的螺絲割傷，在腹部留下一到長約30公分的開放性傷口，經送醫搶救後仍宣告不治身亡，留下8歲、2歲的兩名稚子。劉男哥哥認為，警方辦案態度消極，認定弟弟是自摔身亡，但全案疑點重重，因此希望能有目擊民眾提供事故畫面，釐清弟弟真正死因。

回到事故現場，路緣留下一道明顯的擦撞痕跡，一旁的草地裡還能撿到機車的零件碎片，對於劉男的死，家屬仍然無法接受。劉男的哥哥表示，弟弟當天騎的機車已經是一部老車，且事故地點又是上坡，推斷當時車速不可能太快；再者，現場道路相當寬闊，但弟弟怎麼會無緣無故靠右邊騎，最後甚至失控摔倒、斷送生命，懷疑其中可能另有隱情。

▲劉男哥哥覺得案件可能另有隱情。（圖／東森新聞）

16日上午7時許，劉男騎著機車外出，但行經振興路時，卻突然因不明原因自摔倒地，整個人撞上路旁電桿，不但胸腔受到重傷，就連腹部也被電桿基座的螺絲劃開一到長約30公分的傷口，當場血流如注，經附近民眾發現後急忙報警並協助送醫，但仍是為時已晚，送醫搶救後仍因傷勢過重宣告不治。

劉男哥哥難過地說，弟弟的個性很溫和，結婚後育有2子，一個8歲、一個2歲，但現在2個年幼的孩子卻一夕之間失去爸爸。家屬認為，事後警方到場勘驗，態度相當消極，草草以自摔車禍結案，讓傷心的家人難以接受；更詭異的是，當時第一個發現劉男車禍、向警方報案的民眾，事後竟再也聯繫不上，種種跡象都讓家屬懷疑其中可能另有隱情，因此希望蒐證釐清真正死因，盼能有目擊民眾提供行車紀錄器。

對此，龜山交通分隊分隊長陳政斌表示，事故現場周邊並無監視器，雖無事故關鍵畫面，但事後經鑑識，車輛上並未發現有明顯他車擦撞痕跡，因此初步研判應是自摔，目前全案已報請檢察官相驗，釐清死因。

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▲劉男當天騎車自摔，機車橫倒在地。（圖／東森新聞）