　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

龜山騎士自摔撞電桿！凸起螺絲割腹「劃開30cm」亡…兄悲：他2個孩子還小

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼龜山騎士自摔撞電桿亡，家屬質疑死因。（圖／東森新聞）

▲劉男騎車自摔，腹部遭到螺絲劃出30公分傷口，送醫搶救後不治身亡。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／桃園報導

桃園市龜山區振興路16日上午7時許發生一起死亡車禍，一名劉姓男子騎乘機車行經該路段時，突因不明原因自摔倒地、撞上路旁電線桿，過程中劉男還被電桿基座凸起的螺絲割傷，在腹部留下一到長約30公分的開放性傷口，經送醫搶救後仍宣告不治身亡，留下8歲、2歲的兩名稚子。劉男哥哥認為，警方辦案態度消極，認定弟弟是自摔身亡，但全案疑點重重，因此希望能有目擊民眾提供事故畫面，釐清弟弟真正死因。

回到事故現場，路緣留下一道明顯的擦撞痕跡，一旁的草地裡還能撿到機車的零件碎片，對於劉男的死，家屬仍然無法接受。劉男的哥哥表示，弟弟當天騎的機車已經是一部老車，且事故地點又是上坡，推斷當時車速不可能太快；再者，現場道路相當寬闊，但弟弟怎麼會無緣無故靠右邊騎，最後甚至失控摔倒、斷送生命，懷疑其中可能另有隱情。

▲▼龜山騎士自摔撞電桿亡，家屬質疑死因。（圖／東森新聞）

▲劉男哥哥覺得案件可能另有隱情。（圖／東森新聞）

16日上午7時許，劉男騎著機車外出，但行經振興路時，卻突然因不明原因自摔倒地，整個人撞上路旁電桿，不但胸腔受到重傷，就連腹部也被電桿基座的螺絲劃開一到長約30公分的傷口，當場血流如注，經附近民眾發現後急忙報警並協助送醫，但仍是為時已晚，送醫搶救後仍因傷勢過重宣告不治。

劉男哥哥難過地說，弟弟的個性很溫和，結婚後育有2子，一個8歲、一個2歲，但現在2個年幼的孩子卻一夕之間失去爸爸。家屬認為，事後警方到場勘驗，態度相當消極，草草以自摔車禍結案，讓傷心的家人難以接受；更詭異的是，當時第一個發現劉男車禍、向警方報案的民眾，事後竟再也聯繫不上，種種跡象都讓家屬懷疑其中可能另有隱情，因此希望蒐證釐清真正死因，盼能有目擊民眾提供行車紀錄器。

對此，龜山交通分隊分隊長陳政斌表示，事故現場周邊並無監視器，雖無事故關鍵畫面，但事後經鑑識，車輛上並未發現有明顯他車擦撞痕跡，因此初步研判應是自摔，目前全案已報請檢察官相驗，釐清死因。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼龜山騎士自摔撞電桿亡，家屬質疑死因。（圖／東森新聞）

▲劉男當天騎車自摔，機車橫倒在地。（圖／東森新聞）

ET快訊
iPhone 12變「4鏡頭」還暗藏3彩蛋！iPhone S
肚餓訂熊貓！外送員見超正顧客傳訊「做個朋友」她嚇傻：有我地址
特斯拉秀「防彈新車」車窗竟一砸就裂　馬斯克裝鎮定：沒穿透
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

摩鐵大戰小三！正宮破門抓姦　強扯棉被拍裸照...人夫瞎扯：只是在按摩

快訊／松山車站「電扶梯故障」！　2女腳、臉擦挫傷送醫

竹科大廠高階處長收回扣　收2060萬倒吐3802萬再揹背信罪

龜山騎士自摔撞電桿！凸起螺絲割腹「劃開30cm」亡…兄悲：他2個孩子還小

三重天九牌賭場開張首天就被抄　警「攀屋簷、翻牆」攻堅逮24人

越南茶再製參加茶賽竟獲獎無數　法官認「獲不當榮譽」詐欺得利判刑定讞

海巡署巡邏「七股鹽田」有廂型車直冒煙　破窗救出2名燒炭男女1死1命危

走出家門口電線桿突然斷成兩截　80歲阿嬤被砸中命危

士林擺攤女深夜遭強擄！20警追到摩鐵攻堅…突爆出「逆轉歡笑聲」：有夠傻眼

淡水深夜「大龍炮」爆炸聲擾民　警連日強力掃蕩查源頭

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

潘瑋柏記得屁孩「在網上說我不好」XD　超大器當面誇：你就是嘻哈巨星

吱吱原唱面前唱《我要我們在一起》　范曉萱雞皮狂起：謝謝你賦予新生命

陳意涵老公為愛吃榴槤　老婆覺得Man：你現在一百分了！

摩鐵大戰小三！正宮破門抓姦　強扯棉被拍裸照...人夫瞎扯：只是在按摩

快訊／松山車站「電扶梯故障」！　2女腳、臉擦挫傷送醫

竹科大廠高階處長收回扣　收2060萬倒吐3802萬再揹背信罪

龜山騎士自摔撞電桿！凸起螺絲割腹「劃開30cm」亡…兄悲：他2個孩子還小

三重天九牌賭場開張首天就被抄　警「攀屋簷、翻牆」攻堅逮24人

越南茶再製參加茶賽竟獲獎無數　法官認「獲不當榮譽」詐欺得利判刑定讞

海巡署巡邏「七股鹽田」有廂型車直冒煙　破窗救出2名燒炭男女1死1命危

走出家門口電線桿突然斷成兩截　80歲阿嬤被砸中命危

士林擺攤女深夜遭強擄！20警追到摩鐵攻堅…突爆出「逆轉歡笑聲」：有夠傻眼

淡水深夜「大龍炮」爆炸聲擾民　警連日強力掃蕩查源頭

摩鐵大戰小三！正宮破門抓姦　強扯棉被拍裸照...人夫瞎扯：只是在按摩

ABT示範「低調改」奧迪S4旅行車　身高微降＆馬力小升級

快訊／松山車站「電扶梯故障」！　2女腳、臉擦挫傷送醫

韓國瑜批蔡英文鎖國　民進黨酸：請多關心國際新聞「以免自我邊緣化於世界」

林志玲輸了？高情商女王是「她」　廣告小妹揭3關鍵：我敬佩

開店就排隊！高雄50年人氣飯糰　包了金黃鹹蛋濃郁又對味

她讓7貓也配合「零廢棄生活」　轉食「真正食物」…減少垃圾愛地球

玻利維亞臨時政府指控前總統「煽動抗議」公布影片啟動調查

庶民爆料「超級造勢拚場」：人潮是韓國瑜三重的10倍　網傻：400萬人

真相在這！韓國瑜想嘲諷小英又搞錯...蔡英文根本沒把「東山」說成「山東」

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

師父「開天眼」玩殘女大生　崩潰送進療養院

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

即／汽車闖平交道遭火車撞！雙向不通

男偷拍裸照傳軍中256人LINE群！前女友崩潰：還有...

一刀刺殺17歲女兒！鳳山女「9字遺言」曝光

工程師嫖妓氣跑老婆向援交妹求償700萬　法官打臉　

女工慘遭捲入夾死　工廠僅願賠20萬元

遊覽車未依燈號左轉　17歲無照少年爆頭亡

假擄人真慶生　20警攻堅聽見歡笑聲傻眼

捷運大媽稱孕婦逼讓座　遭嗆：從前年就懷孕

快訊／淡水騎士自摔　慘遭遊覽車輾斃

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

齊名連千毅！　太陽會「千字輩」大哥落網

更多熱門

相關新聞

鄭文燦證實：台商投資桃園金額達1538億

鄭文燦證實：台商投資桃園金額達1538億

對於國民黨總統候選人韓國瑜砲轟「台商回流」即將達到新台幣7000億元是欺騙，總統蔡英文22日回酸，「有上班的市長都證實，不懂為何沒上班的市長看不到」。桃園市長鄭文燦23日也證實，台商回流投資桃園累計39家，「投資桃園總金額達1,538億元」，預計可創造15,000個就業機會。

快訊／淡水騎士自摔　慘遭遊覽車輾斃

快訊／淡水騎士自摔　慘遭遊覽車輾斃

桃園水族館2020年6月登場

桃園水族館2020年6月登場

桃園華泰耶誕村雪景、燈海超浪漫

桃園華泰耶誕村雪景、燈海超浪漫

猛捅鄰居3刀小腸露出又想弒母！72歲媽法庭吐心聲

猛捅鄰居3刀小腸露出又想弒母！72歲媽法庭吐心聲

關鍵字：

桃園龜山騎士螺絲自摔

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

師父「開天眼」玩殘女大生　崩潰送進療養院

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

孫安佐11分鐘聲明全文！暗酸米砂「有些幻覺」

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

裝修工拆壁櫥掉黑肉塊…竟拉出一具屍

川普：若不是我香港14分就被殲滅

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

公館老店陳三鼎驚傳歇業！疑將脫手

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

帥杜賓吸上千粉　媽曝生活照幻滅

面試新人都奇葩　她嘆：態度差爆

終身免費看！Pornhub福利只要299 　優惠期曝光

更多

最夯影音

更多
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤
台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面