桃園南平路「懸日」首日登場　民眾搶拍美美夕陽

▲桃園市懸日首日登場擁入大批民眾搶拍。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市桃園區南平路 (中正路以西)懸日26日首發，從16時34分開始為時20分左右，大批民眾擁入都拍到美美的照片，同時在警方預先疏導民眾配合下，未有脫序行為，未來還有3天懸日，桃園警分局呼籲，民眾觀賞懸日美景請勿違規，警方將會加強該區域巡邏和取締違規。

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▲美美的懸日只有約20分可拍攝。（圖／記者楊熾興翻攝）

桃園市懸日首日登場，不少民眾早在下午3時許，即卡位佔取有利拍攝位置，警方也預先在路口指揮，讓拍攝懸日民眾得以循序漸進，懸日也在16時34分登場直到54分沒入，讓所有民眾滿心歡喜拍攝。

▲▼警方事先疏導指揮得宜，觀賞懸日民眾並未有違規情事。（圖／桃園警分局提供）

根據中央氣象局表示，夕陽逐日約較前1日略晚2分鐘，運行到這段街道的中心，仰角亦較前1日稍低。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置的前後約10分鐘，均適合觀賞懸日景象；因此桃園南平路還有3天可觀賞。

轄區桃園警察分局有鑑於桃園區中正路與南平路口係交通要道，車流量極為龐大，為避免民眾追看懸日美景導致影響交通，呼籲觀賞懸日民眾聽從員警指揮，同時也會加強該區域巡邏，強力取締違規停車、行人未依號誌任意穿越等行為。

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