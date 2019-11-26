法軍2架直升機「空中相撞」　追擊伊斯蘭聖戰士車隊…13官兵陣亡

▲法軍巴爾赫內行動期間，在馬利執行任務的一架軍用直升機。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

法國總統府26證實，2架派駐在西非國家馬利（Mali）的法軍直升機，執行任務過程中發生碰撞意外，造成13名官兵陣亡。法國媒體指出，這是法軍近40年以來，單次傷亡人數最多的一次事故。

綜合外媒報導，法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）發表聲明說，法軍部隊最近數周在馬利北部與伊斯蘭極端主義分子聖戰士交戰，期間發生2架直升機碰撞墜毀意外。

法國總統馬克宏表示，對於此次意外深感悲痛。他向遇難官兵家屬表達慰問，也向正在馬利執行任務的法國軍人致上敬意。另據法國國防部聲明，事故發生在25日晚間，當時兩架直升機正支援地面作戰行動，結果在低空發生碰撞。

法國國防部表示，法軍部隊正與乘坐摩托車和皮卡車的武裝叛亂分子交火，1架虎式攻擊直升機和另1架美洲獅運輸直升機空中相撞，2機皆墜毀在附近，機上人員無人生還。

據悉，此次事故罹難者包括6名軍官和一名資深士官。自法國2013年開始干預馬利境內的伊斯蘭叛亂起，已經有38名官兵在馬利陣亡。1983年黎巴嫩內戰期間曾發生貝魯特大爆炸慘案，造成20名法軍士兵被炸死，是在此之前法軍部隊遭遇單次最嚴重的一次死傷事故。

▼法軍派駐在馬利的虎式攻擊直升機。（圖／路透）



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