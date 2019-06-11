武裝份子「無差別屠村」　馬利部落不分老幼遭割喉剖腹…300村民剩50人

▲馬利多貢部落半夜遭突襲。（圖／翻攝自Twitter／ASU_Syracuse）



記者張方瑀／編譯

西非國家馬利（Mali）桑哈區（Sangha district）多貢（Dogon）部落在當地時間11日凌晨3點遭襲擊，造成至少95人死亡，19人失蹤，部落房屋、牲畜都被燒光。根據外媒報導，目前還未有相關組織出面坦承犯案，不過自今年3月以來，多貢人與鄰近的富拉尼人（Fulani）就不斷發生暴力衝突，聯合國安理會本月也將針對此國不斷發生的屠殺事件進行維安討論。

Muslim gunmen slaughter close to 100 innocents in attack on village in Mali: Much of the village is still burning. A jihadist 'insurgency.' Respect it, islamophobes! https://t.co/BvvdGNhtVC pic.twitter.com/yNVAVUtnaW — Pamela Geller (@PamelaGeller) 2019年6月10日

一名倖存者表示，當天晚上有近50名武裝男子，開著小貨車或騎著摩托車闖入部落，不論男女老幼見人就殺，村民都被割喉甚至開膛剖腹，死狀相當悽慘，他們殺人的同時也將部落內的房屋、牲畜全部燒毀。當地政府表示，目前已經找到95具焦屍，但根據統計，該部落共有300多人，倖存者僅50人，其他失蹤的人恐凶多吉少。

外媒指出，這是狩獵民族多貢人及游牧民族富拉尼人相互攻擊的暴力事件之一，自從2015年以富拉尼人為主的聖戰團體發跡以來，馬利中部就不斷上演大大小小的屠殺事件。今年3月莫普提地區（Mopti）才發生富拉尼人村落遭多名身穿傳統多貢獵人服飾的武裝份子襲擊，造成134人死亡。

國際特赦組織（Amnesty International）指出，近年發生在馬利中部的暴力事件，多數都以「屠村」為目標，武裝份子所到之處，幾乎不留活口，房屋也會全部被燒毀。聯合國馬利維和部隊負責人安納迪夫（Mahamat Saleh Annadif）表示，本月聯合國安理會將針對馬利的維安活動進行討論，會將重心改往保護平民。

聯合國秘書長潘基文在上個月底的一份報告中表示，馬利政府必須解決少數民族自衛組織的武裝問題，以及該國中部地區武器的擴散問題，「否則緊張局勢有進一步升級的風險。」依照聯合國數據，馬利中部地區的動亂，已造成至少6萬人流離失所，2018年就有數百位平民喪生，包含婦女與孩童。