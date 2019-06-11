　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

武裝份子「無差別屠村」　馬利部落不分老幼遭割喉剖腹…300村民剩50人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼馬利屠村。（圖／翻攝自Twitter／ASU_Syracuse）

▲馬利多貢部落半夜遭突襲。（圖／翻攝自Twitter／ASU_Syracuse）

記者張方瑀／編譯

西非國家馬利（Mali）桑哈區（Sangha district）多貢（Dogon）部落在當地時間11日凌晨3點遭襲擊，造成至少95人死亡，19人失蹤，部落房屋、牲畜都被燒光。根據外媒報導，目前還未有相關組織出面坦承犯案，不過自今年3月以來，多貢人與鄰近的富拉尼人（Fulani）就不斷發生暴力衝突，聯合國安理會本月也將針對此國不斷發生的屠殺事件進行維安討論。

一名倖存者表示，當天晚上有近50名武裝男子，開著小貨車或騎著摩托車闖入部落，不論男女老幼見人就殺，村民都被割喉甚至開膛剖腹，死狀相當悽慘，他們殺人的同時也將部落內的房屋、牲畜全部燒毀。當地政府表示，目前已經找到95具焦屍，但根據統計，該部落共有300多人，倖存者僅50人，其他失蹤的人恐凶多吉少。

外媒指出，這是狩獵民族多貢人及游牧民族富拉尼人相互攻擊的暴力事件之一，自從2015年以富拉尼人為主的聖戰團體發跡以來，馬利中部就不斷上演大大小小的屠殺事件。今年3月莫普提地區（Mopti）才發生富拉尼人村落遭多名身穿傳統多貢獵人服飾的武裝份子襲擊，造成134人死亡。

國際特赦組織（Amnesty International）指出，近年發生在馬利中部的暴力事件，多數都以「屠村」為目標，武裝份子所到之處，幾乎不留活口，房屋也會全部被燒毀。聯合國馬利維和部隊負責人安納迪夫（Mahamat Saleh Annadif）表示，本月聯合國安理會將針對馬利的維安活動進行討論，會將重心改往保護平民。

聯合國秘書長潘基文在上個月底的一份報告中表示，馬利政府必須解決少數民族自衛組織的武裝問題，以及該國中部地區武器的擴散問題，「否則緊張局勢有進一步升級的風險。」依照聯合國數據，馬利中部地區的動亂，已造成至少6萬人流離失所，2018年就有數百位平民喪生，包含婦女與孩童。

ET快訊
哥哥手錶多長？他拿尺一量「答案被打X」　爸媽氣炸槓上老師
蛋疼就醫！他檢查完發現「少1顆臼齒」竟從子孫袋夾出
30K死薪水！她咬牙「買17坪房租人」住家裡卻後悔　曝血淚史

關鍵字：非洲,馬利,屠村

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普大吃閉門羹！致電強生遭掛電話：我才不會上當

武裝份子「無差別屠村」　馬利部落不分老幼遭割喉剖腹…300村民剩50人

13歲男童蛋疼就醫　全身檢查完發現「少一顆臼齒」竟從子孫袋夾出！

相隔3年！中國航母遼寧號行經宮古海峽　日防衛省警戒：恐是海上訓練

睡覺最好關燈關電視！研究證實：夜間光源會「增加肥胖風險」

北韓烙狠話要美「放下敵對政策」　川金會一年過去…完全冷進展

漁網撈起一具裸體男屍！　他目睹嚇壞：一拉比平常重好多

超離奇！路旁發現「腰部以下」半截屍塊　車禍現場竟在80公里外

別小看愛哭包！看電影會哭代表「內心堅強」　研究：這種人是領導天才

曾謀殺8嬰兒…英國護理師再被逮「受害人數變17人」　院方：她表現良好

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

川普大吃閉門羹！致電強生遭掛電話：我才不會上當

武裝份子「無差別屠村」　馬利部落不分老幼遭割喉剖腹…300村民剩50人

13歲男童蛋疼就醫　全身檢查完發現「少一顆臼齒」竟從子孫袋夾出！

相隔3年！中國航母遼寧號行經宮古海峽　日防衛省警戒：恐是海上訓練

睡覺最好關燈關電視！研究證實：夜間光源會「增加肥胖風險」

北韓烙狠話要美「放下敵對政策」　川金會一年過去…完全冷進展

漁網撈起一具裸體男屍！　他目睹嚇壞：一拉比平常重好多

超離奇！路旁發現「腰部以下」半截屍塊　車禍現場竟在80公里外

別小看愛哭包！看電影會哭代表「內心堅強」　研究：這種人是領導天才

曾謀殺8嬰兒…英國護理師再被逮「受害人數變17人」　院方：她表現良好

日職／7上得點圈2名跑者　陽岱鋼遭三振

魏應充攜手四大企業　雲林契作地瓜助農民行銷國際

高以翔「地表最強DJ」抓她手摸鍵盤　老奶奶露燦笑超嗨！

C.T.O六人戀愛經驗公開！　遠距離淡掉「分手原因曝光」

表演設計界奧運！衛武營帶領台灣藝術家前進布拉格「抬轎、測字問事」

眼前「掉下一輛客運」！他目睹阿羅哈意外　差2分鐘逃死劫

小米手環4現身！AMOLED彩色螢幕、《復仇者聯盟》主題限量版還附收藏證書

塑膠吸管掰了！肯德基今起不再提供　自備環保杯還可集點換可樂

不要辣！清心店長來買炸物「吃一口傻眼」　鹹酥雞店員笑：完美報仇了

「柯文哲、韓國瑜應覺悟」 賴清德：柯市長應該放棄兩岸一家親

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

國際熱門新聞

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

女乘客急上廁所　卻誤開緊急逃生..

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

19歲Uber外送員等待背影 ..

纏綿引響尾蛇3P　男拋下女友秒..

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫..

川普放話：習不來G20　美國立..

直升機墜毀曼哈頓中城　駕駛身亡

最新「車諾比照片」曝光！逃命瞬..

傻妹想提早結束月經　DIY「軟..

嬰上顎現不明黑斑　醫生一看糗了

男童蛋疼就醫　竟從睪丸夾出臼齒..

鮮肉學長「出借大腿枕」爆紅

她愛貓遭房客打死　恐龍媽：小孩..

更多熱門

相關新聞

台商帶出4200黑人志工　守護辛巴威

朱金財，30多歲從台灣移民非洲設廠，歷經政局動盪4次被洗劫，不忘在當地做布施的工作，儘管為了投入慈善，曾被感染、經常露宿郊外…，卻不曾退縮。如今64歲的朱金財帶出當地黑人志工4千2百多位。2019年伊代風災重創辛巴威，朱金財與黑人志工帶著物資挺進災區，回想起災民失去親人的悲痛，朱金財忍不住再次鼻酸。

非州人翻白眼的迷思！別忘送愛到東非

2非洲女孩發願來台讀大學　如今畢業

非洲女孩發願來台讀大學　2人圓夢畢業了

西亞卡姆只盼好表現能激勵非洲孩子

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻慘了

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

阿羅哈傷者靠1動作自保才沒受重傷

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」揭驚人真相

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

快訊／鋒面進入陸地！北部先有一波強降雨

馬尾妹當街解放！兩顆渾圓全看光

遠距離每次都做　她和金牛男友「說一段話」後悔

他嫌迪卡儂廉價　網打臉：CP值爆高

小琉球活珊瑚遭刻名留念　網美被肉搜

阿羅哈125字聲明：慚愧！對不起！

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面