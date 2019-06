武裝份子「無差別屠村」　馬利部落不分老幼遭割喉剖腹…300村民剩50人

▲馬利多貢部落半夜遭突襲。(圖/翻攝自Twitter/ASU_Syracuse)



記者張方瑀/編譯

西非國家馬利(Mali)桑哈區(Sangha district)多貢(Dogon)部落在當地時間11日凌晨3點遭襲擊,造成至少95人死亡,19人失蹤,部落房屋、牲畜都被燒光。根據外媒報導,目前還未有相關組織出面坦承犯案,不過自今年3月以來,多貢人與鄰近的富拉尼人(Fulani)就不斷發生暴力衝突,聯合國安理會本月也將針對此國不斷發生的屠殺事件進行維安討論。

Muslim gunmen slaughter close to 100 innocents in attack on village in Mali: Much of the village is still burning. A jihadist 'insurgency.' Respect it, islamophobes! https://t.co/BvvdGNhtVC pic.twitter.com/yNVAVUtnaW