沒設年齡限制！青少年上網就可以買到電子煙　電商遭消基會點名

▲消基會調查發現，許多電商沒有設定購買電子煙年齡限制。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣目前尚未核准電子煙產品，但消基會近日透過網路搜尋進行調查，抽查30件樣品中，僅13件有標示「未滿18歲者請勿吸煙」，其他店家包括露天市集、商店街市集、蝦皮商城等商城均無針對電子煙設年齡限制，這樣的狀況似乎讓想接近電子煙的消費者，尤其年輕族群，都更容易接觸、取得。

消基會以電子煙廠商「沃德維普」為例，該官網中雖設計「滿18歲」與「未滿18歲」的頁面讓消費者點選；如果點選「未滿18歲」的選項，就無法連結其他銷售頁面，但「沃德維普」的銷售通路，除自己的官網，還有露天市集、商店街市集、蝦皮商城等商城，這些店家卻是未設年齡限制，形同做了表面分齡，卻無實質設置禁煙門檻。

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▲台灣尚未核准電子煙相關產品進口及銷售。（圖／記者游芳男攝）

除了這30項調查樣本中外，消基會還檢視大型電商如MOMO購物、PCHOME購物等電商，消基會發現，這些店家雖無販售電子煙或煙油等商品，但還是連結了周邊商品，跟上潮流扮演推波助瀾的角色，商品包括，電子煙專用USB充電座、電子煙水晶透明保護殼、電子煙車用充電器、電子煙清潔吸油紙等。

消基會進一步針對30個調查樣本指出，電子煙本體價格約落在600至9999元，大多商品介於1至2千元，對未成年消費者來說價格不算低，而30ML煙彈的價格也在300至600之間，電子煙商品實在不算低廉，追求時髦的代價不低。

電子煙體本身可能含重金屬鉻、錳、鎳、鉛，加熱過程可能釋出重金屬，長期吸用對智能發展、皮膚等有重大威脅。消基會呼籲，目前已有許多國家正視電子煙對身體的危害，台灣不能自外於關心國民健康，應盡速完成修法，禁止販售任何菸品包或電子煙給18歲以下青少年。

▲消基會呼籲，政府應速完成修法，禁止販售任何菸品包或電子煙給18歲以下青少年。（圖／記者崔至雲攝）

