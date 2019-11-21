30萬金飾宅配影片曝光　13年首次遭劫！老闆嘆：歷年最大筆！沒算到這一招

▲ 宅急便當初來收貨的監視器畫面，老闆還提醒說：「要顧好」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市旗山一名林姓銀樓業者接獲顧客在網路下單購買金飾，依照顧客需要以宅配方式寄出30萬金飾，同時也採取貨到付款，以為這樣就沒事了，但沒想到配送員卻被持槍「指名」搶走金飾，林姓銀樓業者嘆從事13年的電商宅配金飾，這是首度遇見，而且也是過往以來最大一次的交易金額，坦言：「沒有算到這一招」。

▲ 宅急便當初來收貨的監視器畫面，老闆還提醒說：「要顧好」 。（圖／記者吳奕靖攝）

監視影片就拍下宅配員來收貨的當下，當時老闆似乎心有「不祥預感」，還特別交代配送員：「要顧好」，林姓老闆回憶當初來收貨的時候，表示「那是高單價的，都會特別提醒宅急便，那是高單價的，要小心」！雖然宅配業者的車輛當中，對於高單價的貨品都有上鎖，但是就是沒想到會在收件人那邊持槍行搶，「沒有算到這一招」。

林姓老闆表示實體店面的銀樓轉到網路電商，已經有13年的歷史，坦言金飾透過宅配來賣，單價金額真的有點高，可是相信宅配業者的服務以及對商品安全性，所以僅有發生過盜刷購買的情況，不過遇上行搶卻是卻是第一次，大嘆：「治安不太好」，不過他也透露有其他銀樓業者也是宅配賣金飾，也有遇過採用超商付款取貨的方式，等到凌晨剩大夜班一個人的時候，才去搶超商。

▲林姓銀樓業者表示13年來，首次遇見宅配遭劫，而且還是最大筆金額 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林姓銀樓業者表示13年來，首次遇見宅配遭劫，而且還是最大筆金額 。（圖／記者吳奕靖攝）

「當下心情是非常驚訝！非常痛心」林姓銀樓業者表示當初接到宅配業者電話通知自己的金飾被劫了，心情難以相信，過往盜刷購買已經防堵下來了，「千算萬算沒有想到說，竟然持槍行搶宅急便，像我們銀樓店面最擔心治安惡化的問題，開店面就是怕歹徒來行搶，想現在做電商還是被搶」。

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▲林姓銀樓業者表示13年來，首次遇見宅配遭劫，而且還是最大筆金額 。（圖／記者吳奕靖攝）