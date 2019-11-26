力拼黑五！網購限時大減價再殺一波　必搶折扣品來了

▲網購業者精選商品搶攻黑色星期五購物節商機。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

記者洪菱鞠／台北報導

美式賣場好市多連續7天舉辦「黑色星期五購物節」，多家電商平台也有黑五好康優惠，讓網購族再搶一波，雖然整體的下殺幅度沒有雙11來得深，重點主要擺在精選商品進行折扣，像是飛利浦氣炸鍋買到現省5千元、dyson V7免萬元入手，有不少人氣夯品或回饋仍值得關注，而這檔黑五商機，也被視為是在替接下來的雙12暖身預熱買氣。

Yahoo奇摩超級商城11/18～12/1推出「黑色購物節全館5折起」，主打折扣品類以流行服飾、鞋包配件、居家生活、戶外運動等為主，例如GapLogo印花長袖圓領T原價999元、4折特價398元；Levi's買一送一口袋帽T原價2990元、5折特價1,495元；膳魔師Hello Kitty兒童水壺保溫杯附吸管提袋原價1,390元、49折特價680元；日本Sengoku Aladdin千石阿拉丁多用途烤箱原價10,990元、64折特價6,990元。

Yahoo奇摩購物中心「黑五狂歡購物節」於11/25～11/29展開，強打時尚生活超殺5折起、最低155元起，購買3C家電滿5千登記抽台北樂客文旅雙人住宿券，11/28前全民瘋搶天天消費滿額抽1212超贈點、12月底前購買24H快速到貨商品滿4品登記送168元購物金，刷花旗信用卡滿8千送800刷卡金等好康優惠，必搶商品COACH專櫃款經典金字馬車LOGO防刮牛皮短夾特價2,380元，gozo復古印花針織外套特價1,111元，飛利浦PHILIPS觸控式健康氣炸鍋原價15,900元、67折特價10,900元，dyson V7 Fluffy Origin無線吸塵器原價18,900元、53折特價9,999元加碼送床墊吸頭。

▲dyson V7 Fluffy Origin無線吸塵器。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

▲飛利浦PHILIPS觸控式健康氣炸鍋。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

松果購物即日起祭出居家「黑品」大集合優惠，精選3C家電及冬季質感寢具、保暖服飾杯瓶等品項推限時搶購價，歌林微電腦IH微晶電磁爐12/1前下殺4折，百元價格即可入手；Matric松木家電3人份星鑽厚釜電子鍋只要半價1,324元； Jabra Elite 45e入耳掛頸式立體聲藍芽耳機直殺2,903元；「AnD House」日本大和防蟎抗菌四效合一竹炭雙人被僅892元。此外，11/29起連續96小時全站25萬件商品再推APP限定6%起優惠折扣。

▲Jabra Elite 45e 入耳掛頸式立體聲藍芽耳機，原價3,490元，黑五特價2,903元。（圖／松果購物提供）

博客來首次加入「黑色購物節」，11/29～12/2期間一連4天祭出強檔商品天天3折起，其中主打中外文兒童禮物書，限時中外文超低價童書99元起，包含屁屁偵探讀本（1-5冊）、冰雪奇緣2：迪士尼3D擴增實境APP互動電影書、哈利波特聖誕立體書等；11/29當天搶先預購《冰紛嘉年華》康寧密扣冰雪奇緣聯名款下殺41折起，德國alkmene草本橄欖加護雪花霜5入組千元有找，CSD 中衛星空雪花款醫療口罩等商品大減價。一系列活動預計可帶動全館業績增長1成。

▲冰雪奇緣2：迪士尼3D擴增實境APP互動電影書。（圖／博客來提供）

現金回饋網ShopBack表示，今年Black Friday、Cyber Monday，各大海外電商都推出現金回饋直接加碼，包括小資男女最愛的zalora、CHARLES & KEITH、asos、Shopbop、yoox，潮男型女必買的Nike，或是精品選品店的Reebonz、LuisaViaRoma、net-a-porter等，最高現金加碼回饋20%，若是購買高價精品，等於享黑五折扣後再打8折。

ShopBack也推出滿額贈活動，凡指定時尚店家滿5,000元送100元獎勵金；滿 8,000元送200元獎勵金，不同店家可以重複領取。此外，樂天全球市場也看準這一波黑五熱潮推出指定店家滿額減免運費，等同日本商品免運直送台灣，11/29開跑當天，也會推出15%現金回饋，折扣、免運再下殺85折。

東森購物主打全通路活動「把幸福抽回家」，即日起至11/30止，凡於電視、網路、MOD、型錄、與IB、OB等通路消費，就有機會參加天天抽、月月抽等活動，每日各獎項抽出1名可獨得市價9,099元的電動滑板車、市價2,156元的漢來海港雙人餐券、市價350的6吋85度C蛋糕；每月將抽出10名老爺酒店10張住宿券券，總市價超過300,000元。活動期間再加碼推出「東森幣大放送」消費回饋20%。