黑五夯品折扣搶先曝光　最新Airpods Pro天天現貨開搶

▲買買買！雙11才剛結束，現在又有黑色星期五購物節即將登場，購物狂的荷包準備好了嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

網購族才剛度過雙11，現在又要迎來歐美最大折扣季「黑色星期五購物節」，國內也有不少電商陸續加入這波折扣戰，除了蝦皮購物、momo購物網、Yahoo奇摩超級商城，現在又多了露天拍賣，且將與美國eBay、日本樂天集結7,000萬商品，搶先推出「海外Crazy Sale Black Friday」，不只天天祭出限量特殺商品，還有台灣未上市的Apple Airpods Pro現貨開搶。

露天拍賣預告「海外Crazy Sale Black Friday」將從11/25起展開，推出3大活動，首先是每日整點推出3折起特殺商品，其次為每天早上10點開搶限量優惠折扣碼，消費滿1,000折500、滿5,000折1,000等，最後則是日本樂天11月激推滿額空運直送0元運費限時好康，此外，11/29～12/1這3天將會天天不定時推出神祕折扣碼，結帳使用Pi拍錢包付款，還可享3.5% P幣回饋。

▲最新的Apple Airpods Pro無線藍芽抗噪耳機，台灣尚未開賣。（圖／露天拍賣提供）

而在11/25活動開跑當天，其中幾款夯品超殺價格也搶先曝光，中午12:00有日本Aladdin阿拉丁烤箱AET-GS13N-P，特價5,183元，買到現省3,000元；台灣尚未上市最新的Apple Airpods Pro無線藍芽抗噪耳機，直接現貨送來台，優惠價只要6,967元，連續11天、每天晚上21:00準時開賣；一推出就引起話題的日本富士數位拍立得相機instax mini LiPlay，優惠價3,729元，現省1,000元，皆主打限量開搶。

此外，韓國保養品牌「后」拱辰享超效保濕乳液，下殺5.5折特價623元，「雪花秀」潤燥再生精華也享有72折好康優惠價1,559元。來自加拿大戶外品牌ARCTERYX 始祖鳥側背包，也推出限時優惠價976元。

▲日本富士數位拍立得相機instax mini LiPlay。（圖／露天拍賣提供）

▲「后」拱辰享超效保濕乳液。（圖／露天拍賣提供）

momo黑色購物節主打萬件商品折扣5折起，包含精品COACH包免千元即可入手、小米手環4限時下殺58折；蝦皮先開跑3C電器城先黑色星期五前哨戰， 祭出國際大牌最高折、黑色瘋殺49折起、順發3C限量5折品、狂灑百萬電器購物金等好康，再推13家刷卡分期信用卡最高現折2,500元。Yahoo奇摩超級商城11/18～12/1也有「黑色購物節」，這波重點以流行服飾、鞋包配飾為主，全館5折起。

▲東森購物11月大促要一路歡慶到月底。（圖／東森購物提供）

東森購物11月大促推出超燒腦的全通路活動「把幸福抽回家」，即日起至11/30止，凡於電視、網路、MOD、型錄、與IB、OB等通路消費，就有機會參加天天抽、月月抽等活動，每日各獎項抽出1名可獨得市價9,099元的電動滑板車、市價2,156元的漢來海港雙人餐券、市價350的6吋85度C蛋糕；每月將抽出10名老爺酒店10張住宿券券，總市價超過300,000元。

除了抽中幸福好禮，活動期間加碼推出「東森幣大放送」消費回饋20%，此外，加入東森購物電視、MOD、IB的新會員，可享雙重超好康優惠，首筆消費滿990元現折200元；11月底前消費滿3件，即贈東森自然美超效保濕水光精華露。