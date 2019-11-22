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抽調味電子煙5個月染「爆米花肺」　17歲少年命危靠呼吸器維生

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▲▼電子菸，電子煙。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大青少年因抽電子煙導致「爆米花肺」，一度命危。（圖／示意圖非當事人／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

調味電子煙讓青少年出現肺部疾病的案例越來越多，一名來自加拿大安大略省的17歲少年抽了含有四氫大麻酚（THC）的調味電子煙5個月後，出現「爆米花肺」症狀，甚至一度性命垂危，要靠呼吸器維生，並住院長達一個多月。

負責治療該少年的6名醫生將病例發表在《加拿大醫學協會期刊》（Canadian Medical Association Journal）上，醫生蘭德曼（Simon Landman）指出，這名少年原本非常健康，但在今年年初，因為持續不斷的劇烈咳嗽送而被送往醫院，檢查後發現，他已經持續抽了5個月的電子煙，大部分都有用加了四氫大麻酚（THC）的調味劑。

在排除感染或發炎等原因之後，醫生推斷少年的病症和抽電子煙有關聯。少年被送往住家附近的醫院治療後，情況並未獲得改善，於是被轉送到倫敦健康科學中心（London Health Sciences Centre），但是病情持續惡化，一度命危，要靠呼吸器來維持生命。

隨後，少年又被轉送到多倫多的肺移植中心，醫師瑪蒂努（Tereza Martinu）負責接手，他提到，少年的肺部病症跟其他醫學文獻紀載的電子煙相關症狀不同，「一般來說會看起來像肺炎，整片肺會變白，但病患並沒有這樣」，該少年主要的問題是貫穿肺部的小管發炎，而相對地，肺泡受到的影響比較少。

瑪蒂努醫生還提到，男孩體內的氧氣含量相對比較高，因為肺部小管發炎的症狀，導致無法清除血液中的二氧化碳。而這樣的症狀通常發生在微波爆米花工廠的工人身上，又被稱作「爆米花肺」（popcorn lung），普遍認為原因是吸入「丁二酮」（diacetyl），這是一種常被添加在奶油調味劑的化合物，由口中吃下肚是安全的，但吸入的話就會傷身。

研究人員則指出，許多款在電子煙設備中使用的調味劑都有添加丁二酮。瑪蒂努提到，該少年日後可能要接受肺部治療，幸好先前接受類固醇激素治療後，發炎症狀有減輕，目前已經回到家鄉附近的醫院，但呼吸功能還未完全恢復，還需要持續觀察和治療。

由於青少年電子煙而生病的案例急速增加，加拿大衛生部部門的官員在先前發布聲明指出，正在研究相關立法，未來可能會禁止年輕人使用，蘭德曼則認同這個看法，他認為這名少年的案例就是很好的警告，「若是可以的話，應該要盡量避免使用電子煙，目前看起來是相當危險的東西」。

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