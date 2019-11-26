影／蔡英文、賴清德持「光劍」拍定裝照　要延續「英仁配」氣勢

記者陶本和／台北報導

2020民進黨正副總統候選人蔡英文與賴清德組成堪稱最強組合的「蔡賴配」。競選辦公室也立刻著手籌拍最新定裝照，側拍花絮26日曝光，兩人拿著2016年蔡英文與陳建仁搭檔拍攝定裝照時，所持過的同款光劍拍照，希望延續上一屆的勝選氣勢。

在花絮影片中，對於工作人員設計的拍照動作與拍攝道具，除了基本的抱胸、握拳姿勢以外，無論是要兩人手持星際大戰中的光劍或是拿著春聯拍攝賀歲照， 通通來者不拒。

競選辦公室發言人廖泰翔表示，手持光劍的定裝照設定，在2016年英仁搭檔參選時也拍過，就是希望能夠延續2016年的勝選氣勢，讓「蔡賴配」在2020再開出紅盤 、高票連任。

廖泰翔表示，拍攝現場當攝影師引導兩人拍攝表情時，賴清德還主動提議說：「可以問我們西瓜甜不甜？」在一問一答的互動中，讓兩人肢體更放鬆、笑容更自然。

此外拍攝中，蔡英文和賴清德共準備兩套服裝，除深色西裝外還有湖水綠的競選外套，團隊也預先拍攝了號次手勢的照片，滿足未來在文宣設計上的需求。

▲▼總統蔡英文、副總統候選人賴清德一起拍攝定裝照。（圖／蔡英文競選連任辦公室提供）





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