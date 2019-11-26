農民怒批豐收卻增加進口　韓國瑜：政府天生不喜歡百姓快樂？

▲韓國瑜台東土地傾聽之旅參觀釋迦園。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台東報導

國民黨總統候選人韓國瑜土地傾聽之旅26日上午來到知本舉辦農漁業座談會，隨後到釋迦園參觀。當地農民向他反映，為何豐收季節時政府反而增加進口量？韓國瑜對此表示，「難道政府天生不喜歡老百姓快樂？」

座談會上一名台東農民指出，現在政府似乎只要國內收成什麼，就進口什麼，例如高麗菜、土豆、蒜頭、白蝦等，皆面臨了大量生產時，政府竟同時大量進口。韓國瑜質疑，農委會調節進口準則是什麼？為什麼農漁民豐收時，進口量大增？政府天生不喜歡老百姓快樂？

韓國瑜表示，他認為台東縣基層民眾過得好，台灣基層就過得好，農漁民業與台灣人生活是一體，他認為中央必須抱持一視同仁、不分藍綠心態，傾聽地方，對於政府不適當的法律，他承諾將因地制宜修法，他的理念非常清楚，美麗環境絕對不能破壞，東部的環境汙染控制、保護比什麼都重要，同時，他也強調會重視農林漁民收成狀況。

另外，台東縣農會總幹事戴振東反映，農會定位受到汙衊，進而影響政府介入農會存續問題，修訂農會惡法。

對此，韓國瑜表示，十幾年前一批香港、大陸學者來台參觀農會，特地來看台灣農會功能，他認為，農漁會功能特色在於扮演農漁民間感情維繫系統，政府無法照顧時，與農漁民同在；他對政府貿然修法亦抱持保留態度。

但是，對於過去部分農會有個別偏差、表現不彰，中央應該進行導正。至於青農近年近八九成皆以失敗收場，他認為中央政府與地方政府也必須聯手解決。

▲韓國瑜台東土地傾聽之旅，釋迦農請他簽名 。（圖／記者羅婉庭攝）

韓國瑜也提出，澳門與香港購買力大，也是一個龐大的白蝦潛在市場，然而全港不到4%是台灣人，且單打獨鬥沒有政府幫忙，澳門亦不到7%。「港、澳一年四千萬市場，我們居然不經營？」他認為，政府沒有站在生產者立場思考。

他表示，「出口絕對不能漏氣」，並保證未來會與台東縣政府及立法委員幫大家搶訂單，控制台東主要生產之鳳梨釋迦維持90%外銷，其餘農漁產品則控制在30%外銷、70%內銷，並請農漁會共同輔導，他絕不允許貨賣不出去、價錢崩盤的狀況持續。若有農產品過量，亦將輔以加工補助，並為失敗之青年農民找通路。

台東縣長饒慶鈴、前縣長吳俊立、市長張國洲、議長吳秀華、前議長李錦慧及廖國棟立委等人皆共同到場。現場邀請台東縣農會理事長邱慶河、常務監事涂進榮、總幹事戴振東，以及來自台東地區、太麻里地區、關山鎮、池上鄉、東河鄉、成功鎮、長濱鄉等地區之農會幹部，與青農聯誼會各分會長、幹部、台東與新港區漁會代表皆共同出席對談。

饒慶鈴縣長表示，她擔憂明年ECFA到期後，將影響台東釋迦失去穩定外銷市場。針對中央限制農民焚燒稻草相關法令，她則期望待韓國瑜上任後得以視地區狀況因地制宜，她也承諾將盡力協助農漁民反饋意見於中央。

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