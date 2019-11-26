屏警友辦事處頒獎　志工「一人一菜」自助餐會好豐盛

▲屏東警友辦事處主任葉釗銘及幹事邱奇俊頒發10月份業務評比績優及破案有功人員禮券及志工隊一人一菜，員警感到溫馨 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局於11月份聯合勤教中，邀請警友辦事處主任葉釗銘及幹事邱奇俊頒發2019年10月份業務評比績優及破案有功人員商品禮券，激勵同仁士氣；在近中午用餐時段，由屏東警察志工中隊準備一人一菜結合燈會工作加菜金，舉辦自助餐會，讓在場員警、志工們感受到滿滿溫馨。

▲▼屏東警分局於11月份聯合勤教、志工隊員一人一菜溫馨用餐。

葉釗銘主任表示，因為平時見屏東警分局員警們不畏風雨；不分晝夜辛苦執勤堅守崗位，戮力付出犧牲奉獻，在此也期勉大家全力以赴拚治安、交通及為民服務、依法行政，認真做事，警友辦事處絕對力挺屏東分局到底，當員警最有力的後盾。

屏東警察志工大隊長郭亮文說，為提升志工組訓效益，每半年均會舉辦一次，期盼志工們，秉持以往精神繼續支持，創造「我志工、我驕傲」的美名。會中舉辦屏東警察志工新任中隊長交接，卸任志工中隊長為林美端，於今年5月份接任中隊長一職，由於她秉持社會服務、無怨無悔付出下，團隊更具凝聚力。新接任饒怡君中隊長熱心公益，接任後也將發揮志工服務的精神，帶領志工中隊及加上更多願意付出的人，為社會做很更多事與貢獻，也希望大家持續的支持。

屏東警分局長楊効宜非常感謝警友辦事處對警察工作的全力支持，聯合勤教公開表揚績優員警，希望同仁能秉持「標竿學習」的精神，積極投入刑案偵查、嚴正交通執法及提升為民服務品質。並藉由志工隊員發起一人一菜和員警們餐聚活動，連繫彼此感情，享受家庭般溫馨，更由於有她們無怨無悔地付出，服務來派出所的洽公民眾，成為最佳協勤民力。