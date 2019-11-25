屏東男罹癌無法工作　孩子學雜費、媽媽安養費成問題…東港警伸援手

▲屏東縣東港警分局新園分駐所警員李昭慶主動協助引荐社會資源幫助許姓鄉民，讓許家很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉許姓鄉民，年初被檢查出罹患口腔癌初期，必須追蹤複診治療，無法工作賺錢負擔小孩的學雜費及年老媽媽安養費用，轄區的東港警分局新園分駐所警員李昭慶獲悉，主動關懷並偕同當地慈善會與志工前往協助，讓許家很感動。

警方表示，53歲的新園鄉許姓鄉民，與越南籍外配育有1子，媽媽已81歲，全靠他一人賺錢養家；不料他於今年初罹患口腔癌初期，於醫院追蹤複診治療後因無法工作賺錢養家。

由於他除要負擔家庭基本開銷外，也要籌措本身醫療費用，及兒子的教育學雜生活費、媽媽的療養費，導致家庭生活頓時陷入困境，轄區的警員李昭慶獲悉主動關懷，聯繫偕同當地慈愛慈善會由理事長方崑崙致贈慰問金新台幣1萬5000元，並通報轉介新園鄉公所社福單位及張榮發慈善基金會，辦理馬上關懷急難救助通報，協助處裡家庭變故生活紓困措施。讓許家相當感激。

東港警分局劉清俊分局長肯定李昭慶主動積極發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，及時結合善心人士關懷轄區弱勢家庭，將愛心送至社區各角落，充分展現警察溫馨助人的形象，值得同仁學習。