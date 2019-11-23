2外籍女子醉倒墾丁沙灘＆超商　「白晰長腿外露」居民報警

▲外籍女子23日倒睡在墾丁沙灘，警方獲報叫醒。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮墾丁南灣路旁及附近沙灘23日早上分別被發現各有一名外籍女子路倒，民眾發現擔心她們安危，報警處理，警方趕到很快叫醒沙灘上女子，惟躺在路旁女子叫了多次沒有回應，警方及路過民眾合力將她抬到超商外休息，貼心蓋上外物禦寒後離去。由於旁邊有4瓶大瓶啤酒，引發民眾議論，猜測「到底喝了多少？」

▲▼外籍女子路倒，警民合力救助。

當地居民今天一早外出散步，看到有兩名女子分別倒臥在南灣沙灘及路旁超商外道路，由於桌上還有啤酒罐，且是大瓶啤酒，懷疑是喝醉酒，擔心她們發生意意外，趕緊報警。

▲叫不醒抬到超商外，蓋上禦寒物品。

墾丁警方據報到場處理，趟在南灣沙灘上的女子很快就被叫醒；另躺在超商外的女子叫了多次也沒有回應，避免車輛往來經過發生危險，警察會同民眾合力將她抬到超商外，避免她著涼，還替她蓋上禦寒物品，經過約半小時，該女子也甦醒後離去。

據了解，今天半夜，該兩女子與另兩外籍男子到超商購買多瓶啤酒，早上該兩名女子就被發現各躺在沙灘及超商外路旁，但未見該兩名外籍男子。

警方呼籲民眾出遊飲酒適量，避免發生危險，且記得喝酒不開車、開車不喝酒，確保交通安全。