男童街頭徘徊見警察大哭　潮州警載他慢慢找...媽媽出現了！

▲屏東縣潮州警方協助郭童找到母親，讓郭母很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名幼童站在屏東縣潮州鎮街頭迷路徘徊，警察獲報前往了解，孩童看到警察就嚎啕大哭說要找媽媽，警方安撫他情緒，遍訪附近民眾沒有人認識他，開車巡邏王載他找，果然找到著急要到派出所求助的媽媽，母子相擁而泣，感謝警察貼心的服務。

潮州警察分局中山路派出所警員江家德、李珮綺近日擔服10時至12時巡邏勤務時，接獲民眾報案稱潮州鎮大同路35號前，有一名疑似迷途男童獨自在路旁徘徊逗留需要協助。

員警趕到到場，看到男童獨自站於路旁左右張望，由於身旁沒有大人陪同，神情緊張，員警立即上前關心，他看到員警始嚎啕大哭說要找媽媽，警員遂安撫他情緒、詢問男童年籍與住處。

男童僅向員警表示自己姓郭，今年4歲；江員則於附近挨家挨戶訪查是否有人認識郭童均未果。因郭童年幼無法表達住家正確位置，員警當下研判郭童年紀尚小，理應不會離家太遠，遂以巡邏車搭載郭童於附近路段找尋住處，員警行至光復路時巧遇正外出尋找郭童的媽媽。

郭母看見到孩子，倆人立即相擁大哭。郭母向員警表示，郭童趁其不注意時自行外出，其於發現後即外出尋人未獲，正要前往派出所報案的路上恰巧碰到員警搭載郭童，感謝報案民眾及員警的熱心協助，讓郭童平安返家。