「報紙頭版也分裂」傅崐萁成立競總…黃啟嘉延期公告：韓國瑜跳過花蓮

▲花蓮在地報《更生日報》26日頭版分別刊出傅崐萁競選總部成立、黃啟嘉競選總部成立大會延期公告。（圖／記者蕭可正攝）

記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣前縣長傅崐萁21日以無黨籍之姿、在妻子及國民黨籍縣長徐榛蔚的陪同下，大動作登記參選立委，與國民黨籍立委提名參選人黃啟嘉、民進黨現任立委蕭美琴形成「三腳督」，正式宣告「花蓮泛藍分裂」。26日花蓮在地報《更生日報》頭版上半版刊出傅崐萁成立聯合競選總部公告，傅自稱「正藍戰將」還與總統候選人韓國瑜同框；巧的是，頭版下半版是黃啟嘉競總成立延期公告。精彩的藍營內戰也讓《更生日報》小編在臉書表示「這是不能錯過的頭版！」

傅崐萁過去曾為國民黨多次披上戰袍參選，但2009年傅崐萁在未獲黨內提名的情況下，號召支持者陪同、扛著國民黨黨旗完成花蓮縣縣長參選登記，因此遭黨紀開鍘；但傅崐萁事後仍不退縮，以無黨籍之姿投入選戰，擊敗國民黨提名的候選人杜麗華，成為花蓮第二位非國民黨籍的花蓮縣長。

如今捲土重來的傅崐萁再度投身立委選戰，傅崐萁說，過去曾多次請求恢復黨籍未果，最終只得以無黨籍之姿參戰，並於21日在現任花蓮縣長、妻子徐榛蔚的陪同下大動作登記參選。當天現場聚集眾多支持者表態力挺，足見傅崐萁在花蓮影響力甚鉅。

傅崐萁宣布參選立委，無疑在花蓮當地投下震撼彈，形成「泛藍分裂」局勢。韓國瑜早前已先排定行程，將於27日出席與黃啟嘉成立「聯合競選總部」，但今花蓮在地報《更生日報》頭版卻刊出半版傅崐萁成立聯合競選總部公告，日期還與黃啟嘉撞期，訂在27日下午4點，公告中傅崐萁更自詡為「正藍戰將」，刊出與韓國瑜的同框照，爭取地方鄉親支持。

▲傅崐萁發出的公告中自詡為「正藍戰將」，還與韓國瑜同框。（圖／記者蕭可正翻攝）

尷尬的是，但傅崐萁半版公告下方，就是黃啟嘉競選總部成立大會「延期公告」。黃啟嘉競選團隊表示，成立大會原訂於27日舉行，但總統候選人韓國瑜另有行程、無法參與，「為了鄉親的期待與地方團結，決定延期，正確日期會再擇期公告，造成不便敬請見諒！」

「究竟要花蓮泛藍支持哪位立委候選人？」韓國瑜日前受訪時則不願表態，坦言這牽涉到情感、政黨兩個層面，「到時候會讓大家了解我的選擇。」

藍營內鬨分別占據報紙頭版上下版面，精彩的戰況令《更生日報》小編更在臉書寫下「這是不能錯過的頭版！」當地網友也紛紛看傻，「選擇困難症又發作了」、「花蓮的選舉，就是那麼樸實無華，且枯燥」、「幫啟嘉QQ！」

欸~妳過來一下！妳過來一下

▲黃啟嘉宣布27日的競選總部成立大會，因韓國瑜另有行程而延期。（圖／記者蕭可正翻攝）