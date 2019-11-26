高雄國中小冷氣拆成34標　綠議員批亂搞！教育局長扯星雲大師



▲市議員李喬如。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

民進黨市議員李喬如在市政總質詢時要求已裝設空氣清淨機及冷氣機的34所學校校長列席，認為高雄市校園雙機(空氣清淨機、冷氣機)應採公開統一招標，更質疑雙機裝置為了配合韓國瑜政見「2年內完成學校裝置雙機」，匆匆忙忙趕在10月完成進度。

市議員李喬如先是質問教育局長吳榕峯，目前高雄學校共裝設幾台空氣清淨機及冷氣機，吳榕峯說「我負責我當然知道」，李喬如持續追問你知道幾台嗎，未料吳榕峯接著說「星雲大師說給人信心給人希望給人歡喜給人方便」，引起李喬如發火「你怎麼學這樣子呢，韓市長的團隊就是這樣」。

▲教育局長吳榕峯。（圖／記者翁進忠攝）

李喬如說「說議會就是考場」，吳榕峯則說議場是講究道理的，又再次刺激到李喬如，她怒氣沖沖說「我哪邊沒講道理，我哪一點沒道理」，吳榕峯說我又沒說你沒道理，李則說請你不要亂講話。

她質疑，同一性質採購案數量這麼多，為何拆成34標，不是統一競標，甚至質疑雙機裝置為了配合韓國瑜政見「2年內完成學校裝置雙機」，匆匆忙忙完成進度，不是以為有裝就好，政見就有落實，沒有以量制價的概念，為了滿足韓國瑜政見，不計高雄市民血汗錢，這是非常可惡。





▲吳榕峯認為學校條件不一，因此不適合用統一招標。（圖／記者翁進忠攝）

對此吳榕峯解釋，每各學校教室空間大小不一，有的裝一台冷氣有的要裝兩台，冷氣的噸數是跟教室的大小相關，另外，每個學校有的學校電力改善，以小港國中來說裝冷氣機和空氣清新機，我們才給他1030萬，但是他的電力改善，就需要快1300萬，所以每個學校狀況是不一樣的。

吳榕峯也說「我們為什麼會趕在十月底前，因為空汙在十月底就開始非常嚴重，我們當然要要求學校一定要做完，我想這是我們的原則，不可能用統一採購來完成的，就像你們家的冷氣一樣，每個房間大小不一樣，你不會裝統一的規格，意思是一樣。」

「時間對我們來說完全沒用！」