ET民調／6成民眾認為2025非核家園不可能完成　65.8％同意重啟核四

▲核四廠。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

2018年公投綁九合一大選，有關能源轉型的公投包括「反空污」、「反深澳電廠」與「以核養綠」三項全數通過，但對於政府目前仍堅持推動「2025非核家園」的能源政策，還是有不少正反不一的聲浪，根據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，有60.8％的民眾認為「2025非核家園」不可能達成。另外，有65.8％民眾認為在安全無虞的情況下，台灣現階段應繼續使用核能，包括同意重啟核四。

為了解國人對於能源政策的看法，《ETtoday新聞雲》民調中心於2019年11月19日至11月24日，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍，透過「網路調查」結合「電腦輔助電話調查」方式進行調查，回收有效樣本數為3,112份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.76％。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年10月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

調查結果指出，有高達92.0％的民眾認為缺電危機就是國家安全危機（含「非常認同」61.4％與「有點認同」30.6％），僅有7.1％的民眾不認為缺電危機就是國家安全危機（含「有點不認同」5.8％與「非常不認同」1.3％）。

對於台灣的能源主要來自煤、天然氣、核能和再生能源，有高達85.5％的民眾認為短情若不能保證電力穩定供應與人民健康，台灣就不能放棄任何一種能源選項（含「非常認同」52.0％與「有點認同」33.5％），但有12.3％的民眾則表示不認同（含「有點不認同」9.4％與「非常不認同」2.9％）。

在電力穩定供應、人民健康與安全方面，有65.8％的民眾認為現階段台灣應該要繼續使用核能，包括「重新啟動核四」 （含「非常認同」40.4％與「有點認同」25.4％），有31.0％的民眾則表示不認同 （含「有點不認同」13.2％與「非常不認同」17.8％）。

另外，根據國際經驗，各國推動能源轉型都必需要付出相對的代價，若台灣要能源轉型，有36.0％的民眾最不能接受「空氣品質惡化」的代價，其次則是「電力調漲」（26.6％）、「限電」（17.7％）以及「重啟/延役核電廠」（16.9％）。

至於總統蔡英文提出的「2025非核家園」的目標能否達成，有36.1％的民眾認為有可能達成（含「完全可能」12.8％與「有點可能」23.3％），有60.8％的民眾則認為「2025非核家園」的目標不可能達成（含「不太可能」28.8％與「完全不可能」32.0％）。

調查結果也指出，在用電需求成長，以及現任政府能源規劃以減煤、增氣、增綠為主軸、核四成本攤提的狀況下，經濟部預估2025年電價平均上漲幅度超過3成，屆時可能對民眾生活、企業活動、經濟發展等都造成影響，有35.8％的民眾表示能接受（含「完全能接受」10.7％與「還算能接受」25.1％），有高達61.5％的民眾表示不能接受（含「不太能接受」29.4％與「完全不能接受」32.1％）。

在蔡政府能源政策的滿意度部分，調查結果顯示，有32.9％民眾表示滿意（含「非常滿意」14.7％與「有點滿意」18.1％），有59.2％的民眾表示不滿意（含「有點不滿意」20.1％與「非常不滿意」39.1％）。

在以核養綠部分，調查結果顯示，有高達66.0％的民眾表示政府應該要落實「以核養綠」公投的結果，讓綠能以漸進的方式取代核能（含「非常認同」39.1％與「有點認同」26.9％），有27.2％的民眾則表示不認同 （含「有點不認同」13.4％與「非常不認同」13.8％）。