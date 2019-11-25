台南安南區5社區守望相助隊評鑑大獲全勝　公親里「三棲部隊」奪魁

▲台南市安南區「公親」、「州北」、「鹽田」、「總頭」及「溪頂」等5里守望相助隊全數獲評績優，「公親里」巡守隊更是奪魁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府公布2019年度守望相助隊評鑑結果，安南區「公親」、「州北」、「鹽田」、「總頭」及「溪頂」等5里（社區）守望相助隊全數獲評績優，「公親里」及「州北社區」等隊伍更名列前3名的「特優」殊榮，其中，「公親里」巡守隊更是奪魁。

「公親里」整合社區居民發展出水、路、空3D災害救助能量，名符其實的「三棲部隊」獲得這次評鑑的冠軍，市府於11月25日治安會報中，由市長黃偉哲親自頒獎，感謝所有巡守隊員對協助維護地方治安之付出。

市府為鼓勵社區發揮居民互助合作精神，自主營造優質安全生活環境，除給予各巡望相助隊必要輔導協助及經費補助外，每年更定期舉行評鑑考核，期發揮相互學習、激勵精進的效果，近年來已成為各守望相助隊的年度大事，無不卯足全勁，爭取佳績。

台南市警三分局所轄的安南區現有13個守望相助隊，由里或社區運用鄰里人力資源，發揮守望相助精神，共同防護社區居民生命、身體、財產安全，協助警方維護地方治安。2019年度計有公親、鹽田里及州北、總頭、溪頂社區等5個守望相助隊經分局初評績優，推薦參加市政府年度評鑑。

49個由各行政區推舉受評的隊伍，經過市府聯合評鑑小組數個月逐一現地考核、評鑑結果，日前成績公布：安南區「公親里」、「州北社區」分列第1、3名「特優」，甫成軍2年的「鹽田里」守望相助隊亦榮獲第4名「優等」佳績，另有「總頭社區」及「溪頂社區」獲評「甲等」成績，5隊全數上榜且名列前茅，是台南市各行政區中少有的優異成績，實為難能可貴，給予所有團隊成員莫大的鼓勵與肯定。

數度榮獲「特優」殊榮的「公親里守望相助隊」，在隊長王怡堂帶領及里長王金樹全力協助之下，結合社區「自主防災」及「弱勢關懷」功能，將巡守隊整合發展成全方位的健康社區守護組織，執勤裝備除一般傳統的機車、汽車，亦因應社區易淹水的潛在風險，自主發展水陸二用救生艇、沙灘車，近期更增添了空拍機，投入災害救助使用，是名符其實的水、路、空三棲隊伍，隊員亦自豪的稱呼王怡堂隊長為公親里「三軍總司令」。

王怡堂隊長與王里長靦腆的表示，守護社區安全是每個里民共同的責任，看見整個社區就像一家人一樣凝聚一起、互助合作，就是對巡守隊最大的肯定。

市警三分局長許坤田對獲獎的守望相助隊，除表達恭賀之意，也感謝所有巡守隊員夥伴們長久以來的無私奉獻，盡心盡力配合分局維護社區治安及推動各項警政工作，更期許藉由獲獎隊伍的經驗，發揮標竿學習效果，引導其他各守望相助隊觀摩學習，明年有更好的成績表現。