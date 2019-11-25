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2019台南牛肉節開跑　黃偉哲相約永康探索公園「牛」一下

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▲「2019台南牛肉節－食在台南」活動，11月30登場，台南市長黃偉哲請民眾來永康探索公園「牛」一下。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2019台南牛肉節－食在台南」活動，11月30登場，台南市長黃偉哲請民眾來永康探索公園「牛」一下。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲形容，台南牛肉湯是全世界最特殊的味道，「2019台南牛肉節－食在台南」活動，11月25日揭開序幕，以「食在台南‧國產牛肉好實在」為主軸，傳達台南美食之都美名，及國產溫體牛的獨特鮮味。

黃偉哲表示，台南牛肉節從2004年開始舉辦，今年已經是第16年，有歷史也有口碑，越辦越好，也引起越來越多迴響，更是奠定台南成為美食之都的一個重要因素。黃偉哲強調，「講一百句不如喝一口」，邀請大家一起來品嚐鮮美的台南牛肉湯以及搭配台南的鳳梨、菱角等農作物烹調的各式牛肉料理，11月30日永康探索公園，台南牛肉節見。

▲「2019台南牛肉節－食在台南」活動，11月30登場，台南市長黃偉哲請民眾來永康探索公園「牛」一下。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局表示，台南市為重要肉牛生產地，並在善化區設有合格屠宰場，全天候提供新鮮優質的溫體國產牛肉，根據今年第2季統計，全台共計151563牛隻數量，其中台南佔有26729牛隻數量，排六都第一，凸顯台南在國產牛生產佔有一席之地，其中國民美食清燙牛肉湯能襯托出國產牛肉的鮮甜，深受民眾喜愛，也因牛肉湯肉材取得便捷，為台南討海人補充能量來源之一。

▲「2019台南牛肉節－食在台南」活動，11月30登場，台南市長黃偉哲請民眾來永康探索公園「牛」一下。（圖／記者林悅翻攝，下同）

行前記者會上邀請台邦商旅鄭哲霖主廚，將新開發之8道創意料理食譜，為台南「國產牛」肉品創作套餐組合，分別前菜、湯品、主食及甜點各2道，為本次活動新增亮點，市議員沈家鳳、沈震東、陳秋宏及農委會畜牧處陳希嘉技正等來賓也到場關心致意。

▲「2019台南牛肉節－食在台南」活動，11月30登場，台南市長黃偉哲請民眾來永康探索公園「牛」一下。（圖／記者林悅翻攝，下同）

牛肉節開幕活動將於11月30日於台南市永康區探索公園廣場熱鬧登場，現場提供500份免費試吃券暨投票券索取，讓參加民眾品嚐牛肉湯擔任美食家進行投票，將投票券投入摸彩箱有機會抽中牛肉湯店抵用券，更有1000張摸彩券免費索取參加抽獎，凡於活動中獲得之100元牛肉湯店抵用券，可到參加牛肉節行銷活動之25家牛肉湯店消費使用，台邦商旅的2道創意甜點—「關廟鳳梨牛肉乾小丹麥」及「東山香橘牛肉鬆鹹蛋糕」，也將於開幕當天限量發售，這麼好康好吃又創意的活動，只能來去台南「牛」一下囉！

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