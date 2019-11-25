東山鴨頭起源在那？ 顏耀星：起源台南東山真正的庶民美食

▲民眾黨台南立委參選人顏耀星與民眾黨主席柯文哲一同赴台南東山區品嘗正宗東山鴨頭。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

著名的庶民小吃「東山鴨頭」，在蔡英文總統與韓國瑜總統參選人的相互「討論」之下，東山鴨頭到底是來自於山東？還是東山呢？民眾黨台南立委參選人顏耀星表示，「當然是台南東山」！

顏耀星很驕傲說東山鴨頭就是來自於台南東山，台南東山因為鄰近曾文溪，是養殖水鴨的最佳地點。東山鴨頭最初是因為創始人黃瑞祥在販賣鴨肉之餘兼營魯味，之後藍武雄接手後專營鴨頭系列商品，從鴨內臟、鴨翅、鴨脖子，一路到鴨舌頭。

顏耀星表示，東山鴨頭之所以好吃，是因為搭配上等中藥材、醬油，遵循古法滷製而成，特別的是不同於一般滷味，先滷後炸的料理手法更是讓滷汁緊緊的包覆在鴨頭上，也因為如此小時候的他對於那散發出誘人的色澤、香味的「台南黑金」東山鴨頭愛不釋手，一顆鴨頭更是可以讓他吃上好幾個小時，越嚼越香。

顏耀星指出，小時候吃鴨頭覺得簡單且幸福，長大之後才知道一顆東山鴨頭從養殖到料理需要耗費極大的心力，更是夠了解農家辛苦。顏耀星認為唯有推動科技農業才能真正幫助到農民，引進大數據、人工智慧，從生產到運銷細節精準分析，將臺灣農業推向世界。