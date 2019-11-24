台南妹深夜大街痛哭！他路過「幫擦眼淚」抱抱安慰　下場超慘

▲張男幫小婷擦去眼淚，結果對方復合了，他卻險些吃上牢飯。（圖／取自pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

台南一名張姓男子去年10月深夜騎車外出，發現年輕正妹小婷（化名）獨自一人邊走邊哭，便主動詢問要不要幫忙。當下小婷不發一語，只是默默流淚，張男心生憐愛，不僅主動幫她擦淚，還摸頭、擁抱安慰，結果挨告妨害自由，被判處拘役20天。

去年10月18日深夜10點多，張男騎車經過柳營區中山西路一段，發現小婷孤身走在路旁、不停流淚，立即停車關心「妳怎麼一個人在這邊」、「要走去哪？」表示願意協助，但遭女方拒絕，只好騎車離去。

張男離開後，內心愈發不安，擔心小婷想不開或有危險，立刻掉頭回到原地，詢問是否需要幫忙。小婷禁不住一再追問，老實哭訴她和男友分手。張男聽完，先是握住小婷的手，又幫忙抹去眼淚，將她擁入懷中安慰。

▲小婷趁隙向男友求救，「他要強拉我上車！」（圖／翻攝自pixabay）

不過，小婷被突如其來的舉動嚇到，連忙掙扎將人推開。張男沒放在心上，反倒溫柔詢問「要不要載妳回家或到附近散心？」小婷沒有回答，只是拼命用手機打字，但其實是在傳訊找男友求救，「歐買尬，他一直摸我的臉好可怕！要強拉我上車！」

原來，小婷和男友吵架，負氣一個人出門，不料卻碰上雞婆的張男「助攻」，讓情侶倆和好。稍早第一次被搭話時，小婷就傳訊給男友「剛剛有一個男生，停下來問我要走很遠嗎？」第二次索性直接求救「他要強拉我上車」。男友看到訊息，二話不說趕來救人，兩人也言歸於好，一起對張男提出妨害自由告訴。

事後，張男大聲喊冤，他是怕小婷想不開或遇到壞人，才提議要不要陪同返家或到附近走一走，握住女方的手或擁抱，是為了安慰小婷，沒有要強拉對方上車的意思，「我看她哭的很傷心，就用手擁抱她的頭部，但她有掙脫反抗，我也沒抱到，所以我用手擦拭她臉上的眼淚。」

▲台南地院。（圖／記者林悅翻攝）

張男強調，事發地點距離夜市僅250公尺，如果小婷要呼救也不成問題，但一審法官認為夜市早在9點多打烊，因此不採信張男說法，依強制罪判處拘役50天，可易科罰金。

張男不服上訴，二審法官認為，如果張男真的是以強暴、脅迫手段逼迫小婷，那小婷可能沒機會傳訊向男友求救，考量張男事後道歉取得原諒，雙方也達成和解，因此認定張男是強制未遂犯，改判拘役20天，可易科罰金，緩刑2年。