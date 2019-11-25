　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

氣溫降！網購3大暖心鍋物飲品　熱銷王7天狂賣破萬包

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

生活市集推「抗寒攻略」專區（圖／生活市集提供）

▲今年持續熱銷的「泰凱食堂麻油猴頭杏鮑菇」，11月銷量創下單週爆賣破萬包。（圖／生活市集提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

變天了，根據中央氣象局預報，北台灣接下來一週將是濕涼天氣之外，低溫更會下探到16度。氣溫驟降，加上時序開始入冬，保暖商品不管吃的、用的，買氣在網購通路漸漸升溫，像是恆溫電熱毯銷量暴增2倍，養生的麻油猴頭菇7天熱賣破萬包。

瞄準冬季暖商機，東森購物近期針對熱銷的鍋物湯品、沖泡飲品，在站上推出7～9折不等好康優惠，此外也發現在冷冷的天氣裡，許多人喜愛吃下肚後暖胃又暖心的火鍋，因此帶動火鍋類餐券銷售成長，像是小蒙牛、這一鍋、藍象廷泰鍋、聚北海道昆布鍋等皆賣得不錯。

生活市集即日起推出「抗寒攻略」專區，精選各式暖心食物、冬季家電、溫暖寢具、保暖小物及冬季衣物等近200項人氣商品，全面免運狂殺19折起。對於冬季的保暖、除濕需求，根據站內銷售數據統計，推薦「3大冬季必備家電」，包含「富及第超靜音節能除濕機」，近兩週銷量較上月同期暴增超過2倍；高度可泡到小腿、可智能加熱的「SANKI三貴加熱SPA足浴機」，近一週銷量較前週成長超過4成；使用便捷又能快速取暖的「甲珍可水洗恆溫電熱毯」，近兩週整體銷量較前兩週成長2倍。

生活市集推「抗寒攻略」專區（圖／生活市集提供）

▲使用便捷且能快速取暖的電熱毯，成為冬季居家必備家電之一。

此外，生活市集也觀察到，養生鍋物湯品11月至今銷量已較去年同期大幅成長超過1.6倍，其中推薦「3大暖心鍋物飲品」，今年持續熱銷的「泰凱食堂麻油猴頭杏鮑菇」，以純手工冷壓黑麻油製作，標榜不添加人工香精，湯頭順口不油膩，且富有多重營養成分，亦可加熱即食，11月曾創下7天內賣出超過11,000包；另外，近年養生進補的熱門夯品「享溫馨養生純滴雞精禮盒」採先進滴煉技術，經過高溫萃取並除去多餘油脂，還可常溫保存，近一週銷量較前週暴增2倍；同樣熱賣的「台灣上青養生黑糖塊系列」，以手工黑糖製成，個別袋裝的設計方便攜帶，頗受消費者青睞，近一月銷量較10月同期成長超過1.6倍。

ET快訊
涉王立強案　中國創新總裁離台遭調查局攔下
小7發票中獎名單出爐！買御飯糰中千萬　10元奶茶變富翁
崔始源讚港青年…遭轟：退出SJ！後援會宣布脫粉關站
離譜建商「水泥灌滿隔壁別人家」　網：整間房廢了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

多喝水MORE氣泡水　「全新冬季限定口味」新上市

氣溫降！網購3大暖心鍋物飲品　熱銷王7天狂賣破萬包

買御飯糰變千萬富翁！小7全家發票中獎名單出爐⋯快看看是不是你

黑色購物節買好搶買！量販店祭「瘋狂砍價日」　空氣清淨機、餐券下殺1折

「黑五限定」民怨好失望！好市多駁：今年折扣最殺、天天萬元電視下殺

影／好市多黑五首日買1萬只省1千4百　民眾好失望：沒有驚喜反而驚嚇

快訊／好市多黑色購物節排3小時提早進場開搶　70吋電視下殺現省1萬

影／70吋電視下殺79折5分鐘內搶光！好市多「黑色購物節」優惠商品大公開

直擊／好市多黑色購物節首日　內湖店早上7點僅3組排隊⋯頭香驚：竟沒人

最高激省20萬！好市多「黑色購物節」開跑　首日就有70吋電視、超夯吸塵器

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

歐告眼神討零食被媽訓話1分鐘　牠認真聽完...氣到「衝陽台透氣」

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

壯爹「丟偶包」陪女兒跳芭蕾舞 舉手、旋轉難不倒...動作超萌！

多喝水MORE氣泡水　「全新冬季限定口味」新上市

氣溫降！網購3大暖心鍋物飲品　熱銷王7天狂賣破萬包

買御飯糰變千萬富翁！小7全家發票中獎名單出爐⋯快看看是不是你

黑色購物節買好搶買！量販店祭「瘋狂砍價日」　空氣清淨機、餐券下殺1折

「黑五限定」民怨好失望！好市多駁：今年折扣最殺、天天萬元電視下殺

影／好市多黑五首日買1萬只省1千4百　民眾好失望：沒有驚喜反而驚嚇

快訊／好市多黑色購物節排3小時提早進場開搶　70吋電視下殺現省1萬

影／70吋電視下殺79折5分鐘內搶光！好市多「黑色購物節」優惠商品大公開

直擊／好市多黑色購物節首日　內湖店早上7點僅3組排隊⋯頭香驚：竟沒人

最高激省20萬！好市多「黑色購物節」開跑　首日就有70吋電視、超夯吸塵器

全球僅剩2400隻　首隻體外受精波多黎各鳳頭蟾蜍成功孵化

阿里巴巴香港IPO籌資3406億元！另將超額配售逾5百億元　明天在港股二次上市

瑞典小島「免費住7天」！游泳、沙灘曬太陽超療癒　2020開放報名

NBA Store Taiwan 黑色星期五　黑五超殺開跑

聲援理大學生！民主派區選代表「發聯合聲明」：港警撤離校園＋政府回應5大訴求

張鈞甯給女生的3個戀愛、人生小建議「失戀是他不夠好，恭喜你！」

華友聯辦法說　推案聚焦自住產品

國產車恐變國慘車！汽車零組件降稅打假球30萬員工擬上街頭

大叔扮「三星總經理」把妹過夜　帶走鑽戒項鍊買早餐...她等到下午崩潰了

理財周刊／台幣持續升值　台股續攻有望？

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

消費熱門新聞

直擊／好市多購物節首日好冷清

門一開先衝家電3C區！好市多黑色購物節

黑五必搶70吋電視！好市多25日精選商品先看

好市多黑色購物節不殺民眾好失望

最高激省20萬！好市多黑色購物節登場

黑色購物節最該搶！好市多「爆紅品TOP7」先看

快訊／好市多排隊3小時進場開搶

買御飯糰變千萬富翁！小7發票中獎名單出爐

桃園水族館2020年6月登場

民怨黑五不省！好市多：今年最殺

黑色星期五購物節　夯品折扣搶先曝光

異國聖誕味全在華泰名品城！

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

餐廳級料理一機搞定！　氣炸鍋廚房新手必收

更多熱門

相關新聞

網購首發婦嬰消費券　尿布特殺99元

網購首發婦嬰消費券　尿布特殺99元

台灣生育率創8年新低，今年上半年更出現新生兒低於人口過世數的警訊。資料顯示台灣人口少子化現象更趨嚴重，育兒經濟負擔是關鍵因素之一，為減輕新手爸媽煩惱，網購業者攜手嬌聯旗下6大品牌推出「嬌聯超級品牌日」，並且發起「婦嬰消費券」，透過大檔優惠促銷搭配優惠折扣，吸引家長們搶購囤貨。

黑色星期五購物節　夯品折扣搶先曝光

黑色星期五購物節　夯品折扣搶先曝光

完了我的雙11快遞！貨車燃燒「9噸包裹全爛」

完了我的雙11快遞！貨車燃燒「9噸包裹全爛」

比價網發威　雙11讓龍頭電商營業額高成長

比價網發威　雙11讓龍頭電商營業額高成長

LINE問「在用蝦皮嗎？」奶奶魔性回網笑炸

LINE問「在用蝦皮嗎？」奶奶魔性回網笑炸

關鍵字：

網購保暖抗寒生活市集東森購物

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

IU得知具荷拉死訊！硬擠微笑：唱不下去請幫我

23歲少爺試特斯拉自撞　關鍵電話跳橋亡

警方調查具荷拉住家！粉絲看現場照「發現疑點」

接連痛失雪莉、具荷拉2妹妹！金希澈突刪光IG好友

具荷拉生前被打到「子宮出血」！超渣前男友冷血反應曝

東尼大木「性侵前輩女友」！下跪謝罪片曝光

GD退伍秒見具荷拉曬合照…「至親4人永遠缺2」

具荷拉死訊隔天…潤娥全程低頭現機場！

蘆洲吃火鍋！櫃台妹事業線太禮貌

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

香港區選　泛民派順利獲過半席位

醜瀏海剪了！外媒曝iPhone 12全螢幕圖

外送員蛋蛋痛哭！一脫褲…「蚯蚓擠爆」醫驚

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

具荷拉家「監視錄影器」畫面曝光！紙條寫滿悲觀文字

更多

最夯影音

更多
外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」
才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面