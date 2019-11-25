氣溫降！網購3大暖心鍋物飲品　熱銷王7天狂賣破萬包

▲今年持續熱銷的「泰凱食堂麻油猴頭杏鮑菇」，11月銷量創下單週爆賣破萬包。（圖／生活市集提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

變天了，根據中央氣象局預報，北台灣接下來一週將是濕涼天氣之外，低溫更會下探到16度。氣溫驟降，加上時序開始入冬，保暖商品不管吃的、用的，買氣在網購通路漸漸升溫，像是恆溫電熱毯銷量暴增2倍，養生的麻油猴頭菇7天熱賣破萬包。

瞄準冬季暖商機，東森購物近期針對熱銷的鍋物湯品、沖泡飲品，在站上推出7～9折不等好康優惠，此外也發現在冷冷的天氣裡，許多人喜愛吃下肚後暖胃又暖心的火鍋，因此帶動火鍋類餐券銷售成長，像是小蒙牛、這一鍋、藍象廷泰鍋、聚北海道昆布鍋等皆賣得不錯。

生活市集即日起推出「抗寒攻略」專區，精選各式暖心食物、冬季家電、溫暖寢具、保暖小物及冬季衣物等近200項人氣商品，全面免運狂殺19折起。對於冬季的保暖、除濕需求，根據站內銷售數據統計，推薦「3大冬季必備家電」，包含「富及第超靜音節能除濕機」，近兩週銷量較上月同期暴增超過2倍；高度可泡到小腿、可智能加熱的「SANKI三貴加熱SPA足浴機」，近一週銷量較前週成長超過4成；使用便捷又能快速取暖的「甲珍可水洗恆溫電熱毯」，近兩週整體銷量較前兩週成長2倍。

▲使用便捷且能快速取暖的電熱毯，成為冬季居家必備家電之一。

此外，生活市集也觀察到，養生鍋物湯品11月至今銷量已較去年同期大幅成長超過1.6倍，其中推薦「3大暖心鍋物飲品」，今年持續熱銷的「泰凱食堂麻油猴頭杏鮑菇」，以純手工冷壓黑麻油製作，標榜不添加人工香精，湯頭順口不油膩，且富有多重營養成分，亦可加熱即食，11月曾創下7天內賣出超過11,000包；另外，近年養生進補的熱門夯品「享溫馨養生純滴雞精禮盒」採先進滴煉技術，經過高溫萃取並除去多餘油脂，還可常溫保存，近一週銷量較前週暴增2倍；同樣熱賣的「台灣上青養生黑糖塊系列」，以手工黑糖製成，個別袋裝的設計方便攜帶，頗受消費者青睞，近一月銷量較10月同期成長超過1.6倍。