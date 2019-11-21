手機收驗證碼！她LINE問「在用蝦皮嗎」　奶奶魔性回2句…網笑炸：都用蝦仁

▲原PO傳訊息問奶奶有沒有在買東西。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「幾天前上課時手機突然一直跳出通知，打開一看發現蝦皮的購物驗證碼一直傳來」，一名女網友表示，她看到的時候心想，因為媽媽和奶奶要網購都是用她的帳號，所以可能是2人其中一人，就先傳訊息問奶奶「妳在用蝦皮嗎？」打算要傳驗證碼給買東西的人。而奶奶的回覆讓她笑翻，「後來看懂真的笑超久。」

這位女網友在《Dcard》的有趣板貼文「你有在用蝦皮嗎？」文中表示，她幾天前上課的時候，手機突然一直跳出通知，打開來看發現是蝦皮傳的購物驗證碼，「我就想可能是媽媽或奶奶在買東西（她們網購是用我的帳號），於是我立馬去問奶奶有沒有在用蝦皮購物，我要傳驗證碼給她，結果……」

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接著原PO傳了一張LINE訊息截圖，只見2人對話如下：

原PO：奶奶你（妳）在用蝦皮嗎

奶奶：有少量使用，大部分用蝦仁

奶奶：月初在魚（漁）港買一大包蝦仁了。

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▲奶奶認真回應「大部分用蝦仁」，讓孫女笑噴。（圖／翻攝自Dcard）

牛頭不對馬尾的問答，讓原PO一開始看到還反應不過來，看懂才發現，原來奶奶誤以為孫女是在問料理有沒有用真正的蝦子的皮，讓原PO直呼「對沒錯就是這樣，一開始看到我還反應不過來，後來看懂真的笑超久哈哈哈哈哈哈哈！」

看到對話後，其他人也紛紛笑噴，「奶奶os：『孫女回來要吃蝦皮』，回去就會看到一盤」、「奶奶：偶爾會用蝦殼燉湯」、「太可愛了，奶奶回的超認真耶」、「我奶奶也是一樣，我奶奶看到我的提款簿上面有一項是蝦皮退款，她問我為什麼要買這麼多蝦皮（食物」、「奶奶也回得太詳細了吧！」還有人好奇，到底是誰在用原PO帳號買東西，原PO也在留言處公布解答「是媽媽在用哈哈哈哈哈！」

也有網友好奇，蝦皮是不是蝦殼的部分，就有人回答，「蝦皮是乾燥的，類似蝦米，燉滷常用，白菜滷裡面就有喔」、「真的有蝦皮這種東西，上次去大賣場有看到，比蝦米透明一點」、「蝦皮偶爾會用來爆香，老一輩的這樣回答沒問題」、「我前幾天跟我媽在炒菜要用小蝦米，平常沒注意到，結果發現外包裝真的寫蝦皮，頓時笑了一下哈哈！」

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