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商品垂直搜尋引擎BigGo　雙11讓龍頭電商營業額成長達91.98%

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商品垂直搜尋引擎BigGo宣佈完成美金五百萬A輪募資（圖／BigGo提供）

▲垂直商品搜尋引擎BigGo於21日舉辦全球佈局媒體發表會，會中宣佈A輪500萬美金投資已完成第一階段關閉，並分享已成為全泰國規模最大比價網站，網站於10月正式在日本上線。（圖／BigGo提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

買東西前先比價找出最優惠價格，是許多網購族的習慣，根據資策會調查，消費者透過商品搜尋引擎獲取購物資訊的比例高達22.5%。而目前國內網站提供對商品進行價格比較的，除了有飛比價格網，還有最近完成美金500萬A輪募資的BigGo，執行長焉德葳透露，比價服務也在今年助攻雙11，相較於去年同期，國內某龍頭電商營業額今年成長幅度高達91.98%。

垂直商品搜尋引擎BigGo成立於2016年，看準消費者愛比價的心理，結合搜尋引擎核心技術，使用者可直接搜到全球30億筆商品，包括新品、二手商品等，提供最新優惠訊息，並且透過電商分潤回饋機制，消費者下單後還能獲得現金回饋；目前BigGo已有超過200萬名會員用戶，每月可達1,200萬個獨立訪客，除了台灣市場，也拓點到新加坡、印度、泰國、日本，未來還有計畫在義大利上線。

其中，BigGo去年11月打入泰國市場後，據Alexa全球網站流量排名數據顯示，其網站流量已進入泰國地區百大排行，成為全泰國規模最大的比價網站。焉德葳觀察，台灣、泰國兩地用戶的比價行為很相似，3C、家電仍是多數消費者喜歡搜尋比價的品類，尤其特別喜愛搜iphone的價格，不過在使用介面上則是略有差異，相較於台灣、日本用戶習慣條列式編排看文字，泰國用戶偏好九宮格式，用圖片呈現比價內容。

商品垂直搜尋引擎BigGo宣佈完成美金五百萬A輪募資（圖／BigGo提供）

▲BigGo執行長焉德葳。

而對於如何選擇海外市場進駐設點，BigGo主要靠3大選擇指標，分別是使用者在區域內消費並使用當地的語言、區域內電商競爭激烈、以及有其他成功的競爭者，以義大利為例，不但是G8工業強國之一，當地電商發展也早，人口消費能力強，焉德葳認為是很適合發展的市場；他也提到，若一個地區市場沒有比價網站，代表背後有特別因素存在，例如中國大陸有淘寶網佔近70%市場，消費者自然會上淘寶搜尋比價，美國則是有亞馬遜，在這樣的情形下，BigGo不會貿然去挑戰。

日前BigGo獲得世界知名創投公司SOSV旗下全球創業加速器MOX、源鉑資本與統一國際開發投資，A輪500萬美金投資已完成第一階段，此為統一集團繼2017年成功投資蝦皮購物母公司Sea集團後再度出手投資網際網路公司。

焉德葳表示，本輪資金將用於BigGo在泰國、日本跟歐盟等海外市場拓展，並持續強化產品技術、開發與優化用戶體驗，預估今年營收金額將達去年的3倍，期待明年全球用戶能從1,200萬人成長至2,500萬人。

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