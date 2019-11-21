完了我的雙11快遞！江蘇貨車燃燒「9噸包裹全爛」損失260萬...網友們慌了

▲載有雙11包裹的卡車在江蘇徐州燃燒。（圖／翻攝新京報我們視頻截圖，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

雙11後最害怕的事，就是快遞車著火！一輛從浙江義烏開往山東濟南的快遞公司物流車，15日在江蘇徐州高速公路上燃燒，車上竟然載有9噸的雙11包裹，經消防人員搶救後仍難以挽回，貨物基本上都已燒成灰燼，初估損失至少60萬元人民幣（約新台幣260萬元）左右。目前，這間快遞公司尚未公布善後安排。

綜合陸媒報導，這輛起火的物流卡車15日停在高速路肩上等待救援，還造成了後方車輛堵塞，只見車身不斷竄出火光，現場有濃厚的黑煙。消防員抵達現場，前後撲救共花了3小時，確保沒有復燃的可能他們才離開。

司機指出，行駛途中他透過後照鏡突然看到車後冒煙，立即打了雙黃燈靠在路肩，下了車就拿起2個滅火器趕緊撲救，但火源疑似在貨物內部，因此無法及時滅火，火勢才漸漸變大。

據悉，這起事件是在雙11後，發生的第二起快遞起火案件。此前，一輛從北京開往湖南的百世快遞車輛，12日凌晨在河南安陽的路上起火，車上13噸包裹全部燃燒殆盡，事後該公司已安排補發和退款事宜。

事件曝光後，一票網友開始擔心，留言指出「完了完了完了我的快遞」、「不慌不慌我也就三件衣服沒消息而已」、「幸虧我快遞今天都到全了」、「我在山東我有好幾個物流沒信息了不會中獎吧」、「哪個快遞啊，我有個在義烏的好幾天了不動」、「心在滴血」、「不會這麼倒霉吧我」。

▲初估損失60萬元人民幣。（圖／翻攝微博）



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