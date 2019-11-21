　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

完了我的雙11快遞！江蘇貨車燃燒「9噸包裹全爛」損失260萬...網友們慌了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼載有雙11包裹的卡車在江蘇徐州燃燒。（圖／翻攝新京報我們視頻截圖）

▲載有雙11包裹的卡車在江蘇徐州燃燒。（圖／翻攝新京報我們視頻截圖，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

雙11後最害怕的事，就是快遞車著火！一輛從浙江義烏開往山東濟南的快遞公司物流車，15日在江蘇徐州高速公路上燃燒，車上竟然載有9噸的雙11包裹，經消防人員搶救後仍難以挽回，貨物基本上都已燒成灰燼，初估損失至少60萬元人民幣（約新台幣260萬元）左右。目前，這間快遞公司尚未公布善後安排。

綜合陸媒報導，這輛起火的物流卡車15日停在高速路肩上等待救援，還造成了後方車輛堵塞，只見車身不斷竄出火光，現場有濃厚的黑煙。消防員抵達現場，前後撲救共花了3小時，確保沒有復燃的可能他們才離開。

司機指出，行駛途中他透過後照鏡突然看到車後冒煙，立即打了雙黃燈靠在路肩，下了車就拿起2個滅火器趕緊撲救，但火源疑似在貨物內部，因此無法及時滅火，火勢才漸漸變大。

▲▼載有雙11包裹的卡車在江蘇徐州燃燒。（圖／翻攝新京報我們視頻截圖）

據悉，這起事件是在雙11後，發生的第二起快遞起火案件。此前，一輛從北京開往湖南的百世快遞車輛，12日凌晨在河南安陽的路上起火，車上13噸包裹全部燃燒殆盡，事後該公司已安排補發和退款事宜。

事件曝光後，一票網友開始擔心，留言指出「完了完了完了我的快遞」、「不慌不慌我也就三件衣服沒消息而已」、「幸虧我快遞今天都到全了」、「我在山東我有好幾個物流沒信息了不會中獎吧」、「哪個快遞啊，我有個在義烏的好幾天了不動」、「心在滴血」、「不會這麼倒霉吧我」。

▲▼載有雙11包裹的卡車在江蘇徐州燃燒。（圖／翻攝微博）

▲初估損失60萬元人民幣。（圖／翻攝微博）

觀看影片請點此

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！

ET快訊
苗栗工人遭電動門夾死「口鼻流血」　同事下班目睹嚇壞
賓士女翻車撞死騎士　500萬和解金付不出…上訴殺價哭：對不起
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

完了我的雙11快遞！江蘇貨車燃燒「9噸包裹全爛」損失260萬...網友們慌了

飯店門口出現神秘旅行袋　4小時後開始蠕動露出「男孩的頭」

上海明年將辦《英雄聯盟》世界賽　政策狂推拚「全球電競之都」

父留74萬元遺產全是盜版收藏品　賣家洗腦「名額有限，要買要快」

「涮肉強不強問問總理李克強」　上海火鍋店廣告歌恐被罰400萬

「台當局炒作春節包機」　廈門台協：不要枉顧台胞民主權利

餐廳很髒亂！理大副校長應示威者要求...挽袖、戴手套清理垃圾30分鐘

傳英國駐港前領事員來台　陸委會未證實：依相關法律處理

持續協助在港台生返家　陸委會：至20日已超過685人

兩岸春節加班機角力　陸委會點名「陸客縮減」致航班動能未運用

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

印度「1所學校藏52對雙胞胎」 老師超困擾：還會懲罰錯人！

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

美國小孩「試吃榴槤」反應超兩極！　吃下秒變臉+乾嘔：像發霉的起司

「第7天上班」22歲外送員撞歪賓利 車凹賠天價？他：還在談和解金...

完了我的雙11快遞！江蘇貨車燃燒「9噸包裹全爛」損失260萬...網友們慌了

飯店門口出現神秘旅行袋　4小時後開始蠕動露出「男孩的頭」

上海明年將辦《英雄聯盟》世界賽　政策狂推拚「全球電競之都」

父留74萬元遺產全是盜版收藏品　賣家洗腦「名額有限，要買要快」

「涮肉強不強問問總理李克強」　上海火鍋店廣告歌恐被罰400萬

「台當局炒作春節包機」　廈門台協：不要枉顧台胞民主權利

餐廳很髒亂！理大副校長應示威者要求...挽袖、戴手套清理垃圾30分鐘

傳英國駐港前領事員來台　陸委會未證實：依相關法律處理

持續協助在港台生返家　陸委會：至20日已超過685人

兩岸春節加班機角力　陸委會點名「陸客縮減」致航班動能未運用

遭段宜康質疑　韓國瑜回嗆：連根都忘！人樣講出野獸的話

藥妝店碰上厭世店員！跳針吼「沒有會員不能買」　他傻眼：最後一天上班嗎

貿易戰達初步協議　大摩：第二、第三階段遙不可期

臉書轉傳「陳菊貪污500億」　調查局證實：假訊息源自鳳凰新聞社網站

虎斑化身「躲貓貓大師」！　3喵盯天花板：要下來沒？

高層下令派員參加館長戰技培訓班？　國防部駁斥：非事實

用對洗頭手勢可減少掉髮？3個你該知道的髮絲清潔秘密

郭碧婷爸洗版狂秀好廚藝…粉絲「想一起吃」！　他「無情回應」網：太搞笑了

傳身家10億「全球都有買房」　張信哲闢謠：只有4間啦！

快訊／苗栗工人遭電動門夾死「口鼻流血」　同事下班目睹嚇壞

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

大陸熱門新聞

老人搭機膀胱快爆！仁醫用嘴幫吸尿

街上遇情敵！他雙腳遭斬左腿當場分離

正妹女大生遭男友裸照威脅自殺！警曝調查進度

港警封鎖中文大學　日留學生返國曝真相

他胸部瘋長…醫生輕碰「乳汁噴射半米遠」

孫女出生就被賣掉　爺爺氣到服農藥

工地哥4公尺高失足墜樓　慘遭「鋼筋貫穿身體」

鄭文傑稱遭刑求！陸公開他3進「嫖妓場所」影片

美提香港法案　陸學者示警中美關係

國一兒在外玩通宵！狠爸氣炸拿手機砸爆他頭

洪秀柱：兩岸統一　是必要的！

吃鍋肉沒涮熟　他全身長700寄生蟲

小資女餐餐隨便吃「大便全黑」醫一看GG

買貓想退貨遭拒！她竟「狠摔在地+右腳痛踩」洩憤

更多熱門

相關新聞

比價網發威　雙11讓龍頭電商營業額高成長

比價網發威　雙11讓龍頭電商營業額高成長

根據資策會調查，消費者透過商品搜尋引擎獲取購物資訊的比例高達22.5%。而目前國內網站提供對商品進行價格比較的，除了有飛比價格網，還有最近完成美金500萬A輪募資的BigGo，執行長焉德葳透露，比價服務也在今年助攻雙11，相較於去年同期，國內某龍頭電商營業額今年成長幅度高達91.98%。

LINE問「在用蝦皮嗎？」奶奶魔性回網笑炸

LINE問「在用蝦皮嗎？」奶奶魔性回網笑炸

網購黑色星期五前哨戰瘋殺49折起

網購黑色星期五前哨戰瘋殺49折起

刷卡更安全！中信銀導入3DS 2.0驗證系統

刷卡更安全！中信銀導入3DS 2.0驗證系統

雙11在momo買手機　等了一個星期還在倉庫

雙11在momo買手機　等了一個星期還在倉庫

關鍵字：

浙江義烏山東濟南江蘇徐州雙11網購

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她賣笑扛家計...下班打給老公：我好累！墜13F慘死

台北男翻進2樓性侵！熟睡女崩潰：味道很重

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

鳳凰海警最快11：00發　北北基宜大雨特報越晚越明顯

老公帶保險套出差！見她待產冷回：有事找我朋友

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

吳佩慈豪門夢碎！紀曉波欠債250億豪宅被抵押

孕婦參加婚禮驚見「老公是新郎」　孬夫嚇歪消失

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

Sandy男友「上億身家」起底！

更多

最夯影音

更多
探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利
小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

小芋圓混搭芋泥鮮奶、純蜂蜜！珍煮丹秋冬限定新品上市　只有這天買一送一

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

《兜圈》真的難唱嗎？聽林宥嘉神級LIVE版　唱一半衝下台...坐幸運歌迷旁唱完！

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

方志友甜喊：楊銘威就是將軍　對小孩教育「會做人比念書重要」

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面