網購首發婦嬰消費券　寶寶紙尿褲36片整點特殺99元

▲蝦皮購物推出「嬌聯超級品牌日」，其中主打滿意寶寶輕巧褲整點限時價99元，消費者可鎖定11/22、11/25這兩天的00:00、17:00兩個時段來搶購。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣生育率創8年新低，今年上半年更出現新生兒低於人口過世數的警訊。資料顯示台灣人口少子化現象更趨嚴重，育兒經濟負擔是關鍵因素之一，為減輕新手爸媽煩惱，網購業者攜手嬌聯旗下6大品牌推出「嬌聯超級品牌日」，並且發起「婦嬰消費券」，透過大檔優惠促銷搭配優惠折扣，吸引家長們搶購囤貨。

少子化現象讓嬰幼兒商品消費呈現M型化發展，物美價廉的嬰幼兒商品成為消費者選購重點，瞄準這樣的發展趨勢，蝦皮購物於11/22～11/26推出「嬌聯超級品牌日」，期間放送「婦嬰消費券」，凡領取即可用於婦嬰商品，結賬入輸折扣碼最高現折500元，此外，每日還有爆品限量瘋搶，1分鐘熱賣上百片的滿意寶寶輕巧褲整點限時價99元，換算單片只要2.8元，媽媽必備蘇菲彈力貼身（14片x 4包）更下殺9元開搶，凡下單還有機會抽中整箱尿布、兒童電動跑車等大禮。

▲蘇菲 彈力貼身（14片 x 4包），原價199元，11/23限量搶購價9元。（圖／蝦皮購物提供）

▲滿意寶寶 活潑寶寶彩箱，原價1,499元，活動價959元。（圖／蝦皮購物提供）

▲東森購物11月大促要一路歡慶到月底。（圖／東森購物提供）

東森購物則是主打全通路活動「把幸福抽回家」，即日起至11/30止，凡於電視、網路、MOD、型錄、與IB、OB等通路消費，就有機會參加天天抽、月月抽等活動，每日各獎項抽出1名可獨得市價9,099元的電動滑板車、市價2,156元的漢來海港雙人餐券、市價350的6吋85度C蛋糕；每月將抽出10名老爺酒店10張住宿券券，總市價超過300,000元。

除了抽中幸福好禮，活動期間加碼推出「東森幣大放送」消費回饋20%，此外，加入東森購物電視、MOD、IB的新會員，可享雙重超好康優惠，首筆消費滿990元現折200元；11月底前消費滿3件，即贈東森自然美超效保濕水光精華露。

看好年終第四季消費者青睞生活日用品，PChome 24h購物也力推幫寶適、熊寶貝、白蘭、多芬、LUX、旁氏、蕊娜、凡士林、sodastream等生活類熱銷品優惠，即日起推出超過百大精選品牌加碼回饋大放送，只需選購指定品牌、使用Line購物或Shopback、刷PChome Prime聯名卡，最高入手15%加碼回饋，活動期間也將同步攜手36大銀行天天回饋20%起，其中刷玉山Pi拍錢包信用卡即享3.5%回饋無上限，綁定街口支付回饋2%無上限，儲值再享回饋9.5%起。