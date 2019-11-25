強生發表黨綱宣言　承諾聖誕節前「搞定脫歐」...國會將再表決

▲英國首相強生發表保守黨的政綱宣言。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

英國將在12月12日迎接下議院大選，保守黨首相強生（Boris Johnson）在24日發表該黨的政綱宣言，他也承諾會在「聖誕節前」讓國會再度表決脫歐協議，並且以「搞定脫歐」（get Brexit done）作為競選口號。

強生在英格蘭中部城市泰爾福（Telford）的一個會議中心發表保守黨的政綱宣言，仍然以脫歐議題為中心。他提到，國會對他的脫歐協議盡速進行表決的話，將會開啟英國歷史的「新篇章」，即在明年1月31日的期限之前脫離歐盟，「脫歐搞定了，就可以看到先前被抑制的被投資潮湧入英國，我們也更能專心在英國國民的優先事務」

強生還承諾，對所得稅、國民保險和增值稅稅率進行「三重鎖定」，將成立30億英鎊（約新台幣1177億元）的「國家人才基金」（National Skills Fund）以留住人力，另外會投入20億英鎊（約新台幣785億元）修補路面不平，還要增加2萬名新的警力，以及5萬名護士，解決人力不足問題。

而英國內閣大臣戈夫（Michael Gove）在受訪時被問到，保守黨是否會為了取得跟歐盟的新貿易關係，而再度提出延後脫歐請求，他回應並不會發生，事實上保守黨打算在明年1月底前完成脫歐。

目前保守黨在民調上處於明顯的領先地位，但未表態的選民還有很多，難以推斷最後的結果。