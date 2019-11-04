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狠批「脫歐協議」阻礙美英貿易　強生：川普的看法明顯錯了

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▲▼英國首相強生。（圖／路透）

▲川普重砲批評脫歐協議，強生：「他的看法顯然是錯的。」（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普1日抨擊英國首相強生（Boris Johnson），指稱強生的脫歐協議會讓英美兩國的貿易大幅縮減。強生3日在一個訪談中表示，川普對脫歐協議的看法明顯有錯，「任何看過協議的人都會發現，這是一份非常棒的協議」，同時他對於未能實現10月31日脫歐的承諾表達遺憾。

根據Sky News報導，強生3日在訪談中表示，他們（與歐盟）在看法完全一致的情況下展開談判，因此原則上這一次的談判應該相當簡單，「我想不到有任何理由，我們應該延長（脫歐後的）過渡期」，但遺憾仍沒有能實現10月31日脫歐的承諾。

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲強生認為，川普對於脫歐協議的看法是錯誤的。（圖／路透）

至於美國總統川普認為他的脫歐協議，未來可能會阻礙美英兩國的貿易協議。他直言川普的看法明顯是錯誤的，「我不想酸美國總統，但他在這方面的認知，明顯是錯的」，任何看過脫歐協議的人都會知道，這是一份非常棒的協議，「它讓我們可以完全且自由的控制我們的關稅時間表。」

川普日前接受脫歐派大將法拉吉（Nigel Farage）訪問時，大肆批評強生的脫歐協議。他表示，美國非常想跟英國做生意，若沒有這項脫歐協議，英美兩國就能達到更多的貿易量，「說實話，根據這個脫歐協議，我們根本沒辦法做交易，如果沒有（這項協議）我認為就能簽訂更多貿易協議，而且肯定是在歐盟之下的數倍。」

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