強生被指壓下「俄羅斯干預英國政治」報告　官員控：掩蓋事實！

▲ 強生被指故意壓下這份報告。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國將於12月12日迎來睽違96年的冬季大選，卻有國會議員出面指控，首相強生（Boris Johnson）故意壓下一份有關俄羅斯干預英國政治的報告，將其延遲至大選結束後再公布，引發情報與安全委員會（ISC）及反對派議員的怒火，責罵政府掩蓋事實。

CNN報導，ISC主席、下議院議員葛里夫（Dominic Grieve）5日在議會提出緊急質詢，要求政府對「首相拒絕批准公布議會ISC關於俄羅斯的報告」作出解釋。曾是保守黨成員的葛里夫說明，這份報告於3月完成，經過國家情報機構審查，10月17日送交強生進行最後確認。由於ISC有權查看機密資訊，這份報告得在首相簽字後才能公布。依照慣例，首相會盡量在10天內作出回應。

外交大臣平徹（Christopher Pincher）當天則澄清，不曾暗示過強生很快就會簽署，堅稱報告還在審核中。他對葛里夫說道，這類報告在公諸於世以前經過嚴密安全審查的案例並不罕見。葛里夫則回應，情報機構已經表示，公開這份報告不會損害其行為能力，因此沒有理由推遲。

由於大選將在12月12日登場，國會將在6日午夜提前解散。葛里夫要求政府在5日議會休會前交出報告，否則就得等到委員會改選以後，而2017年改選委員會耗費將近半年。

影子內閣外交大臣索恩伯里（Emily Thornberry）也指出，擋下報告無異於試圖對公眾及國會隱瞞真相，「是對我們民主的侮辱。」她指控，政府是出於政治原因才延後公開，「我擔心這是因為他們意識到，這份報告將引發俄羅斯與脫歐及保守黨領導階層之間關係的問題，可能影響選舉。」

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