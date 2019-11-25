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情侶租屋處睡覺　6男突闖掀被子錄影！「綠帽男」驚覺女友嫁人了

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▲▼情侶租屋處睡覺　6男突闖掀被子錄影！「綠帽男」驚覺女友嫁人了。（圖／翻攝南國早報）

▲情侶租屋處睡覺，6男突闖掀被子錄影！（圖／翻攝南國早報，下同）

記者許力方／綜合報導

廣西發生一起闖門奇案，南寧市一名吳姓男子call in廣播節目，聲稱11日早上和女友在租屋處睡覺時，一群陌生男子突然闖入，掀開被子就開始錄影，雙方爆發激烈衝突，後來他追問原因，對方稱是來「抓姦」的，這才發現原來女友真正身分，其實早已是人妻。

吳男聲稱，事發於10日早上7時許，他在租屋處跟韋姓女友睡在一起，突然6個大漢闖進屋內，有人掀開被子全程錄影、限制自由，甚至出拳毆打，讓他滿頭問號，後來問了其中一名陸姓男子才知道，他才是韋女真正的「合法丈夫」，和另一名女住客合謀，拿了鑰匙偷偷幫「抓猴團」開門。

▲▼情侶租屋處睡覺　6男突闖掀被子錄影！「綠帽男」驚覺女友嫁人了。（圖／翻攝南國早報）

▲▼情侶租屋處睡覺　6男突闖掀被子錄影！「綠帽男」驚覺女友嫁人了。（圖／翻攝南國早報）

吳男無奈投訴媒體，2017年認識韋女時，對方就自稱單身，1個月後兩人交往，一直到2018年5月懷了生孕，這段期間因他有貸款債務問題，沒有結婚，韋女就和陸男登記，被闖門抓姦後，正牌老公還抱走他的孩子，要求支付18萬元人民幣（約台幣78萬元）。

陸男受訪時則表示，當時韋女懷孕5個月後才告知，才以為孩子是他的，早在2018年12月登記結婚，且孩子出生後一直在他們家撫養，日久生情，早就當作自己的小孩。日前懷疑老婆偷吃，就藉口讓表妹以暫住為由，住進租屋處當臥底，並於10日上午裡應外合進屋抓姦。

韋女訴稱，小孩是吳男的，懷孕期間因不確定自己的心意，陸男的出現就像一根救命稻草，當時肚子已經很大了，為了讓小孩讀書、報戶口方便，一時衝動就和陸男登記結婚了，小孩登記父親也是陸男。婚後覺得不幸福，多次提離婚無果，便和前男友吳男複合，瞞著老公同住在吳男租屋處。

目前雙方都認為小孩是自己的，吳男和韋女希望陸男盡快去醫院做親子鑑定，陸男也說願意，將待結果出爐，再做下一步打算。

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