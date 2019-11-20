爺爺無力撫養把6月男嬰丟車站　未婚媽怒：男方推卸責任

▲▼男方家人想用「遺棄」的方式逼孩子母親撫養。（圖／翻攝自看看新聞，下同。）

記者康心禹／綜合報導

廣西南寧一位未婚媽媽近日求助，自己6個月大的孩子被丟棄在南寧車站。據了解，孩子父親是南寧某醫院的醫生，孩子在出生後，一直由60多歲的爺爺撫養，老人因力不從心，想用「遺棄」逼孩子母親撫養。

據《看看新聞》報導，孩子的父母相識於2017年2月，遙女士（孩子母親）於今年5月未婚生下一名男嬰，孩子由男方家人撫養。男方親屬表示，孩子的爺爺60多歲，除了這個孩子，上面還有一個老人也需要照顧，他們曾聯繫過遙女士多次，但遙女士不願撫養孩子，孩子的爺爺實在沒辦法，才把他丟棄。

遙女士表示，11月8日那天晚上，孩子父親的表姐發了一條微信給她說，如果想要兒子，明天中午就到火車站出口接他，不然就把孩子扔在那裡。隔天中午一點的時候，遙女士才收到那條微信，回訊息的時候發現，對方已經把她封鎖了。

遙女士稱孩子的父親是醫生，原先承諾撫養孩子，在事情發生後，也失去了音訊，醫院的同事表示孩子的父親辭職了，也有人說他出國留學了。遙女士表示，現在找不到孩子的父親，撫養費也不願意出，突然把孩子遺棄，她帶著孩子沒辦法工作。

律師表示，孩子父親和遙女士都有責任及義務承擔孩子的撫養費用，如果孩子父親不願意撫養，也不願意支付撫養費，遙女士可以提起訴訟。