她雙11狂買1600件商品！貨物塞爆物流中心...快遞員哀嚎：7個多小時才送完

實習記者羅明輝／綜合報導

雙11近年來在電商業者的推動下，創了一波又一波購物熱潮。廣西梧州一位女子，在雙11購物熱潮下瘋狂血拼，下單多達1617件商品，如此龐大的數量，快遞中心只能替她租一間臨時倉庫來堆放，整個運送過程甚至持續了7個多小時才結束，讓快遞人員吃足了苦頭。

綜合陸媒報導，快遞中心工作人員黎家進提到，客戶之前曾和他們溝通過，之後會有一定的貨量過來，但他們不知道對方原來買了這麼多貨。這些貨一天又一天陸續送到快遞中心，就這樣囤積了1600多件。不過畢竟快遞中心的放置空間有限，這一大批貨的安全問題讓工作人員相當頭痛，最後經過討論，他們決定租下一間臨時倉庫，來專門存放。

▲廣西女子雙11一口氣下訂1617件商品，堆滿整個快遞中心 。（圖／翻攝自「人民網」微博）

黎家進表示，當天負責送快遞的工作人員從晚上8點開始送貨、分類，一直送到凌晨3、4點，才終於把女子所有購買的商品全數配送完畢，這樣龐大的工作量，也讓他直呼「壓力大又好累」，希望能在經過這波購物潮後，好好休息一段時間。

▲ 龐大的貨物量，讓快遞中心必須另外租臨時倉庫來存放 。（圖／翻攝自「人民網」微博）

根據國家郵政局資料顯示，本月11月13日以來，郵政、快遞企業單日投遞量就超過3億件，到了14日的投遞量更多達3.45億件，創下相關行業日投遞量歷史新高。

這名女子事後也出面說明，這1617件商品其實不是自己的，自己只是替公司代收而已。

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