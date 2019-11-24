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大學教師借13萬元「被騙1500萬」　抵押3000萬別墅難脫身

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▲▼手機詐騙,偷情,滑手機,秘密訊息,不法交易。（圖／記者周宸亘攝）

▲詐騙示意圖，非本文當事人。（圖／記者周宸亘攝）

記者馬叔安／綜合報導

廣西南寧一名大學教師，4年前在同學的建議下，以自己價值700萬元人民幣（約新台幣3000萬元）的別墅做抵押貸款，想不到對方是詐騙集團，不斷以各種藉口向他進行索討與訛詐，還看準這名教師的身分，不斷對其騷擾威脅，直到教師在去年報案後，終於在今年初將詐騙集團破獲。

根據《南寧晚報》微信公眾號，這名教師2015年急需用錢，聽大學同學介紹，有家公司放貸快、門檻低，便以其名下別墅作抵押，很快貸到了3萬元人民幣（約新台幣13萬元），並計畫在兩個月內還清。

該貸款公司給了他一個帳戶，但無論如何操作，就是無法匯款進入，次日貸款公司告訴他還款逾期，構成違約，要在3天內，連本帶息還6萬元人民幣，結果3萬元貸款越滾越大，在借款2年內，他的欠款金額已經變成了350萬元（約新台幣1500萬元）

▲廣西南寧警方破獲「套路貸」詐騙集團。（圖／翻攝自《南寧晚報》微信公眾號）

▲廣西南寧警方破獲「套路貸」詐騙集團。（圖／翻攝自《南寧晚報》微信公眾號）

直到2018年6月，這名教師向警方報案，此時他名下價值700多萬的別墅已被抵押給貸款公司還債。警方調查發現，除了這名教師，還有20多名受害者陷入該公司的「套路」，涉案貸款公司位於東盟商務區內，在市場監管部門登記的是票務公司，通過四處散發小廣告招攬生意，聲稱無抵押，其實早已經將目光瞄準了借款人的口袋。

2018年9月底，南寧警方奔赴廣西、新疆、湖北等多地，對等9名犯罪嫌疑人實施抓捕。今年1月，該案移送南寧西鄉塘區檢察院審查起訴。

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