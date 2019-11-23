摩鐵大戰小三！正宮破門抓姦　強扯棉被拍裸照...人夫瞎扯：只是在按摩

▲人夫與小三摩鐵全裸蓋棉被，正宮氣炸抓姦，並拍下裸照提告，卻反被告妨害秘密，判拘役20日。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／台中報導

賴姓女子懷疑何姓丈夫與藍姓女子有染，於是委託徵信社抓猴。某日徵信社回報，發現何男帶著藍女進入摩鐵，賴女氣得找來哥哥與嫂嫂直奔摩鐵，並揣開房門，隨後扯開棉被拍攝2人裸體。案經賴女提告，但法官認為她與兄嫂違法進入摩鐵蒐證，觸犯妨害秘密及侵入住宅罪，而拍下的照片是違法取得，不得當證據採用，因此判何男與藍女無罪，反倒各判賴女及兄嫂拘役20日、7日。

判決書指出，徵信社人員2016年10月30日向賴女回報，何男與藍女進入彰化一間摩鐵，而急著要抓猴的賴女隨後找來哥哥及嫂嫂，會同徵信社人員一同前往摩鐵，並踹開房門。賴女及兄嫂進到房內後，看見何男與藍女裸體躺在床上，當場氣瘋，於是扯開棉被讓徵信社人員拍下2人裸體。

賴女隨後通報警方，並將房內找到的衛生紙交由警方檢驗，但何男也不甘示弱，展開反擊，對賴女及兄嫂提告妨害秘密。

法院審理時，何男及藍女矢口否認發生關係，還辯稱，是何男請藍女幫他按摩，沖澡後才沒穿衣服；賴女則主張，她是為了抓姦，才進入摩鐵內蒐證，因此具有正當性。

然而，法官審理後認為，夫妻間有忠貞義務，不論是哪一方，都沒有接受他方全盤監控自己日常生活及社交活動的義務，因此賴女不得藉口懷疑或以調查配偶外遇為由，恣意窺視何男及拍攝身體隱私，再者，若賴女及兄嫂要蒐證，也可以選擇侵害更小的合法手段，因此依妨害秘密罪判賴女拘役20日，其兄嫂及1名徵信社人員則被依共同犯侵入住宅罪，各判處拘役7日，均得易科罰金。

至於何男及藍女通姦的部分，法官認為，若何男需要按摩，何不到專業的按摩店消費，反而跟藍女到摩鐵，且又裸體蓋同條棉被，因此認定2人的辯詞不合理，但因為衛生紙上並未驗出何男的精子細胞，且也沒有積極證據能證明2人通姦，因此判2人無罪。

檢方事後再提上訴，但二審法官認為，賴女提供的證據事違法取得，因此不具證據能力，二審也不得採用，且也沒有其他有利證據能證明何男與藍女有發生關係，因此維持一審原判。全案確定。

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