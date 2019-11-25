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最高激省20萬！好市多「黑色購物節」開跑　首日就有70吋電視、超夯吸塵器

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▲黑色星期五購物節,黑色購物節,好市多,Costco,消費,購物。（圖／記者謝婷婷攝）

▲好市多黑色購物節開跑。（圖／記者謝婷婷攝）

記者蕭筠／台北報導

搶購倒數！美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」將於今（25）日9時正式開跑，今年不僅加碼檔期時間，從原只有3天延長至7天，下殺商品更是破百樣，就是要讓民眾用低價買到高CP商品，且愈到後面幾天驚喜折扣愈多。根據去年最受歡迎的商品非黃金、家電、3C等莫屬，不僅有82吋電視現折4萬元，還有1公斤新鮮大西洋鮭魚只要389元，想要撿便宜趁這一波絕對買到賺到。

▲ 黑色星期五購物節,黑色購物節,好市多,Costco,消費,購物。（圖／記者謝婷婷攝）

▲好市多去年黑五人潮。（圖／記者謝婷婷攝）

好市多黑色購物節今年揮別以往神秘作風，昨晚就搶先在APP公布精選限時優惠商品，有LG70吋4K雙規HDR智慧連網電視、伊萊克斯二合一無線吸塵器、05克拉18K白K金圓形鑽石項鍊、Tefal 法國特福巧變精靈系列不沾鍋具10件組、以及MIO MIVUE 795測速行車記錄器、滿意寶寶輕巧褲米奇版（M、L、XL、XXL）等共6樣商品，通通在今日都有優惠折扣。

▲▼好市多黑五限定精選商品。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五限定首日精選商品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五限定精選商品。（圖／翻攝好市多APP）

今年好市多黑色購物節長達7天，共有百樣商品用低價就可以買回家，且愈到後面幾天驚喜折扣愈多，尤其每日精選商品優惠資訊，都會在前一晚公告於好市多APP上，讓民眾可以提早加入購物車列清單準備，好市多也表示若幸運搶購到所有優惠商品，最高可省下逾台幣20萬。另黑色購物節活動期間，全省門市營業時間周一至周四改為上午9點營業至晚間9點半，周五至周日提早自上午8點營業、營業至晚間9點半。

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