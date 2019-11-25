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直擊／好市多黑色購物節首日　內湖店早上7點僅3組排隊⋯頭香驚：竟沒人

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▲costco好市多內湖店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲costco好市多黑色購物節首日。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」於今（25日）正式開跑，一連7天祭出百樣下殺商品，依照過去黑色購物節經驗，家電、黃金、3C都是必搶熱門商品，《ETtoday新聞雲》一早直擊好市多內湖店，早上7點僅有3組人馬排隊，今年的黑五購物節較去年顯得冷清許多。

黑色購物節精選商品除了限量以外，且每卡僅限購一件，員工也在6點鐘時現身準備開店。內湖店今年排隊動線改到地下室，等到6點半終於有民眾現身，隊伍為首的蔡先生來自新店，他表示：「嚇了一跳竟然是頭香，改到地下室排隊，剛看店外面都沒人，還以為有發號碼咧，今年內湖店好冷清， 原本還想說人潮太多的話，要衝去汐止店看看。」對於想買商品，蔡先生則鎖定3C區想買蘋果系列商品，問及多少錢才會考慮入手，他則笑說應該會先放進購物車再評估價錢。

▲costco好市多內湖店。（圖／記者呂佳賢攝）

▲內湖店早上7點鐘僅3組排隊人馬。（圖／記者呂佳賢攝）

內湖店今年更改排隊動線，員工透露去年人潮排到舊宗路上，怕影響交通今年改從地下室開始排上來，且事實上清晨5點就有民眾詢問排隊事宜，不過因停車場依營業時間上午9點才會開放，早到民眾只好先臨停路邊等待停車場開放。

▲costco好市多內湖店。（圖／記者陳涵茵攝）

▲停車場9點鐘才開放民眾停車。（圖／記者陳涵茵攝）

好市多黑色購物節每日特惠精選商品優惠資訊，都會在前一晚公告於好市多APP上，24日晚間搶先公開首波優惠，包括LG70吋4K雙規HDR智慧連網電視原價58,699元、伊萊克斯二合一無線吸塵器（ZB3302AK）原價9099元、0.5克拉18K白K金圓形鑽石項鍊，原價60,9990、Tefal 法國特福巧變精靈系列不沾鍋具10件組原價3,699、以及MIO MIVUE 795測速行車記錄器、滿意寶寶輕巧褲米奇版共計6款商品。

▲▼好市多黑五限定精選商品。（圖／翻攝好市多APP）

▲好市多黑五限定每日精選商品會於前一晚公告於App上。（圖／翻攝好市多APP）

今年好市多黑色購物節延長至7天，業者表示今年為了盡量讓會員都能買到特價商品，已準備超大貨量應戰，更透露越到後面幾天，優惠越大。提醒民眾出發購物前，前一晚可先至APP查詢，將欲購買商品提早列入購物清單，隔日開搶才能快狠準。此外，到較少人潮的分店排隊也能提高買到限量商品的機會。

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