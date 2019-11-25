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快訊／好市多黑色購物節排3小時提早進場開搶　70吋電視下殺現省1萬

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▲▼好市多黑色購物節開跑。（圖／記者呂佳賢攝）

▲好市多黑色購物節開跑，內湖店今年排隊動線改至地下室。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳涵茵、蕭荺／台北報導

美式賣場好市多（Costco）黑色購物節終於在25日正式開跑，一連7天祭出百樣下殺商品，雖排隊盛況不如以往，內湖店營業前仍有百位民眾等待入場搶購，好市多也特地將營業時間從上午10點提前至上午9點，8點52分提早開放民眾入場搶購，不到5分鐘70吋電視、鑽石、和不沾鍋鍋具組已全數售光。

▲▼好市多黑色購物節開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲好市多內湖店今年排隊動線改至地下室。（圖／記者蕭筠攝）

自11月25日至12月1日天天都有限定優惠商品，過去黃金、家電、3C用品等通通都是必搶重點區，排隊民眾向員工詢問店內優惠，工作人員表示連他們自己都不知道，要等開店才揭曉，保密到底。今年排隊人潮不如去年，隊伍之首的蔡先生表示自己只是休假來晃晃，沒想到意外成頭香：「去年折扣好像沒有想像中優惠，App每日也只透露幾項商品資訊，可能不夠吸引人吧，不過還是會想來看看有什麼東西可以買。」預備9點開門先衝3C區，如果黃金精品類折扣大也會考慮購買。

▲▼好市多黑色購物節開跑。（圖／記者呂佳賢攝）

▲排隊頭香6點半來排隊。（圖／記者呂佳賢攝）

24日App搶先公告首波6樣指定特惠商品，包括LG70吋4K雙規HDR智慧連網電視、吸塵器、0.5克拉18K白K金圓形鑽石項鍊、不沾鍋具、測速行車記錄器、滿意寶寶輕巧褲米奇版共計6款商品，不到5分鐘電視、鑽石項鍊和不沾鍋具組已全數售光。其中，LG70吋4K雙規HDR智慧連網電視原價58,699元，現場售價45499元，下殺79折，直接現省13200元。去年也有來排隊的張小姐表示：「去年人太多，沒搶到什麼特惠商品，今年剛好有空就過來排隊，人潮好像也比去年少，想搬一台電視回家。」排隊民眾心願前三名依然是家電、3C商品。

▲▼好市多黑色購物節開跑。。（圖／記者蕭筠攝）

▲70吋電視下殺79折。（圖／記者蕭筠攝）

好市多7日多達上百件優惠商品，每日限量商品都會在前一晚公告於好市多App上，黑色購物節精選商品除了限量以外，每卡僅限購一件，黑色購物節活動期間，全省門市營業時間週一至四改為上午9點營業至晚間9點半；週五至週日提早自上午8點營業，營業至晚間9點半。

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