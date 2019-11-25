70吋電視下殺79折5分鐘內搶光！好市多「黑色購物節」優惠商品大公開

▲好市多黑色購物節開跑。（圖／記者陳涵茵攝）

記者蕭筠、陳涵茵、黃凱翊／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」於今（25日）正式開跑，一連7天祭出百樣下殺商品，《ETtoday新聞雲》一早直擊好市多內湖店，早上8點多已有上百位民眾排隊，許多人目標都是家電3C類。原價57,499元的70吋電視優惠1,2000元，等於下殺79折只要45,499元，開店才5分鐘已被搶購一空！

▲好市多黑色購物節開跑，8點多好市多內湖店出現上百位民眾排隊。（圖／記者蕭筠攝）

《ETtoday新聞雲》一早守候在好市多內湖店，約莫8點20左右開始湧現排隊人潮，不到9點已有上百位民眾排隊等候，直到9點一開店，排隊民眾紛紛蜂擁而入，許多人的首要目標都是家電3C區，認為趁此時買最划算，其中LG70吋4K雙規HDR智慧連網電視，原價57,499元，優惠12,000元只要45,499元，是黑色購物節首日主打精選商品，開店僅5分鐘就已搶售一空。另外，05克拉18K白K金圓形鑽石項鍊首日開賣限量只有一條，也是開店5分鐘就宣告完售。Tefal 法國特福巧變精靈系列不沾鍋具10件組優惠1000元，首日開賣30組也是在開店15分鐘後就售罄。

其他保健食品類如桂格養氣人蔘、生活用品類的滿意寶寶輕巧褲米奇版，和生鮮食品義式冰淇淋也都有6至9折不等的優惠。另外伊萊克斯二合一無線吸塵器下殺2500元，也是民眾的重點搶購商品之一，好市多賣場現場更緊急補貨，讓更多民眾可以選購。

▲70吋4K雙規電視下殺79折，開店才5分鐘就已被搶光。（圖／記者呂佳賢攝）

▲行車紀錄器優惠700元，開店15分鐘已售罄。（圖／記者蕭筠攝）

▲05克拉18K白K金圓形鑽石項鍊原價一開店就賣光。（圖／記者蕭筠攝）

▲伊萊克斯二合一無線吸塵器只要6,499，也是許多人搶購的目標商品。（圖／記者蕭筠攝）

好市多黑色購物節今年揮別以往神秘作風，昨(24日)晚就搶先在APP公布精選限時優惠商品，有LG70吋4K雙規HDR智慧連網電視、伊萊克斯二合一無線吸塵器、05克拉18K白K金圓形鑽石項鍊、Tefal 法國特福巧變精靈系列不沾鍋具10件組、以及MIO MIVUE 795測速行車記錄器、滿意寶寶輕巧褲米奇版（M、L、XL、XXL）等共6樣商品，通通在今(25)日都有優惠折扣。好市多也表示若幸運搶購到所有優惠商品，最高可省下逾台幣20萬。另黑色購物節活動期間，全省門市營業時間周一至周四改為上午9點營業至晚間9點半，周五至周日提早自上午8點營業、營業至晚間9點半。

▲Tefal 法國特福巧變精靈系列不沾鍋具10件組，首日開賣30組也是在開店15分鐘後就售罄。（圖／記者蕭筠攝）

▲Tefal 法國特福巧變精靈系列不沾鍋具10件組優惠1000元。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼保健食品與生鮮食品也有多項優惠。（圖／記者蕭筠攝）

自11月25日至12月1日天天都有限定優惠商品，過去黃金、家電、3C用品等通通都是必搶重點區，排隊民眾向員工詢問店內優惠，工作人員表示連他們自己都不知道，要等開店才揭曉，保密到底。今年排隊人潮不如去年，隊伍之首的蔡先生表示自己只是休假來晃晃，沒想到意外成頭香：「去年折扣好像沒有想像中優惠，App每日也只透露幾項商品資訊，可能不夠吸引人吧，不過還是會想來看看有什麼東西可以買。」預備9點開門先衝3C區，如果黃金精品類折扣大也會考慮購買。

2018好市多「黑色購物節」優惠商品清單

家電3C類

LG70吋4K雙規HDR智慧連網電視 原價57,499元 優惠12,000元(79折)→45,499元(已搶購一空)

伊萊克斯二合一無線吸塵器 原價8,999元 優惠2,500元→6,499元

精品類

05克拉18K白K金圓形鑽石項鍊 原價59,999元 優惠7,000元(88折)→52,999元(已搶購一空)

生活用品類

MIO MIVUE 795測速行車記錄器 原價3,599元 優惠750元(79折)→2,849元

Tefal 法國特福巧變精靈系列不沾鍋具10件組 原價3,549元 優惠1000元(71折)→2,549元(已搶購一空)

滿意寶寶輕巧褲米奇版（XXL） 原價889元 優惠100元(88折)→789元

滿意寶寶輕巧褲米奇版（M） 原價659元 優惠100元(84折)→459元

保健食品

桂格養氣人蔘60毫升30入+燕窩 原價1,525元 優惠150元(9折)→1,375元

生鮮食品、酒品

SIVIERO MARIA GELATO義式冰淇淋精選組 原價329元 優惠130(6折)→199元

光泉COFFEE JELLY 濃咖啡凍 原價215元 優惠50元(76折)→165元