必搶70吋電視、無線吸塵器！好市多「黑色購物節」25日精選商品曝光

▲好市多黑色購物節將於明日正式開跑 。（圖／記者張一中攝）



記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」即將在下週一（25日）上午9時正式開跑，一連7天祭出百樣下殺商品，打破過去3天檔期紀錄，成為「全球最長黑色購物節」，尤其若天天排隊且幸運搶購到所有優惠商品，與原價相比最高可省下20萬，超級划算。稍早前好市多APP終於率先公布明日商品優惠資訊，包括70吋超大電視、尿布通通都有。

▲▼好市多黑五限定精選商品曝光。（圖／翻攝好市多APP）



好市多APP稍早公布黑色購物節限時優惠精選商品品項，包括LG70吋4K雙規HDR智慧連網電視原價58,699元、伊萊克斯二合一無線吸塵器（ZB3302AK）原價9099元、05克拉18K白K金圓形鑽石項鍊，原價60,9990、Tefal 法國特福巧變精靈系列不沾鍋具10件組原價3,699、以及MIO MIVUE 795測速行車記錄器、滿意寶寶輕巧褲米奇版（M、L、XL、XXL）等共6樣，都將在黑色購物節首日祭出下殺優惠。

好市多黑色購物節今年長達7天，共有百樣商品用低價就可以買回家，過去黃金、家電、3C等用品通通都是熱門必搶，業者也透露每日精選商品優惠資訊，都會在前一晚公告於好市多APP上，民眾可以先提早加入購物車列清單準備，隔日開搶時才不用費心找商品資訊。

另提醒黑色購物節活動期間，全省門市營業時間周一至周四改為上午9點營業至晚間9點半，周五至周日提早自上午8點營業、營業至晚間9點半。

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