雲端最前線／豪宅風波後共諜案大逆轉！韓國瑜能翻轉選情？

新聞節目中心／綜合報導

韓國瑜豪宅風波還沒有平息，近日又有疑似大陸共諜對澳洲媒體爆料，曾捐兩千萬人民幣幫助2018市長選舉，韓國瑜對此大聲叫屈，如果真的有收錢就退出選舉，更不滿的說近期遭到抹黑又抹紅，共碟說真假為何？會不會對選情造成影響？《雲端最前線》25日邀請親民黨競選總部發言人于美人、民眾黨發言人陳思宇、綠黨立委參選人王浩宇、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲韓國瑜（圖／翻攝自韓國瑜IG）

共諜事件週末發生大逆轉，週末中國官方澄清此名共碟是詐欺犯，劇情撲朔迷離，但此事這幾天已成為台灣大選討論熱點，立法院民進黨還要推反滲透法，以防有心人士干涉選舉公平性，選舉倒數一個多月，無論大小傳言可能都會影響選戰結果。

小黨爭出頭，不但面臨兩大黨夾殺的局面，各黨之間的合作矛盾也因不分區參選登記後，浮上檯面。尤其是時力與民眾黨之間，目前除了忙著「勸架」還未祭出說帖。倒是分別投入親民黨、民眾黨的「郭家軍」，也讓力挺郭台銘的支持者陷入焦慮，不知道該如何做出選擇，民眾黨、親民黨都有郭家軍，到底要怎麼投？登上《雲端最前線》一同揭秘。



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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。