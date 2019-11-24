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王立強高調秀出南韓偽護照　資深記者發現「女性名字疑點」

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▲▼王立強（Wang Liqiang）自稱是中國間諜，提供護照給澳洲媒體。（圖／翻攝自The Age）

▲有精通韓文的記者發現，王立強提供的護照姓名發音有疑點。（圖／翻攝自The Age）

記者丁維瑀／綜合報導

自稱是中國間諜的男子王立強（Wang Liqiang）向澳洲政府揭露北京如何干預他國選舉的工作，他還提供一本偽造的南韓護照，澳媒也刊出相片。不過，香港《南華早報》記者鮑爾（John Power）卻發現疑點，王男的南韓護照名字發音近似「曹京美」，與英文名字的發音不符，「為什麼這種基本的細節會出錯？」

鮑爾23日在推特貼出王立強（又譯王力強）聲稱經偽造過的南韓護照，可見英文名字的發音是王剛（Wang Gang），然而，韓文姓名欄位的發音卻近似「曹京美」，兩者的發音並不吻合，且曹京美是女性的名字，實在缺乏「專業」。貼文下方則有網友留言，「這個間諜好像智商有問題。」

根據《南華早報》（South China Morning Post）網站，鮑爾在亞洲區域擔任記者約10年，隨後他2018年加入該媒體，擅長的領域為朝鮮半島事務、資訊自由，精通語言為英文、韓文。

王立強自爆為間諜，他的工作包括替中共干預台灣去年的九合一選舉，上頭也指示他影響2020總統大選，試圖拉下現任總統蔡英文，還發給他變造過的南韓護照。澳洲《世紀報》（The Age）等媒體日前率先報導他的說詞，刊出他所提供的兩本護照。

▲▼中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

▲王立強自曝是間諜。（圖／翻攝自The Age）

不過，上海警方23日晚間發布通報指出，26歲的王立強是福建南平人，2016年10月因詐騙罪被判處有期徒刑1年3個月，緩刑1年6個月；2019年2月，王男偽造進口汽車投資項目，詐騙460多萬人民幣，直到2019年4月19日，上海市公安局靜安分局以涉嫌詐騙罪對他展開立案偵查。

根據這份情況通報，王立強今年4月10日前往香港，而他持有的中國護照以及香港永久居民身份證件都經偽造，「目前，公安機關對此案正在進一步工作中。」

王力強持有旅遊簽證，現階段待在雪梨一處未被揭露的地點，他把聲明交給澳洲安全情報組織（ASIO），正尋求當地政府的庇護。他受訪時詳細說明，北京如何秘密控制上市公司，藉此提供資金給情報活動，包括監視與分析異議人士，以及拉攏媒體單位。

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